Incremento del 5% en tarifa de recolección de basuras en Bucaramanga genera críticas

La Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) anunció un incremento del 5% en las tarifas del servicio de recolección de basuras, generando un fuerte rechazo por parte de la ciudadanía y algunos sectores políticos, quienes denuncian que el servicio sigue siendo deficiente a pesar de las alzas en los costos.

El concejal Diego Lozada, uno de los principales críticos, señaló que en Bucaramanga existen al menos 150 puntos críticos, que denomina "carrasquitos", donde se acumulan grandes cantidades de basura debido a la disposición inadecuada de desechos. Estos lugares se han convertido en focos de insalubridad y desorden, lo que, según Lozada, evidencia la falta de eficiencia por parte de la Emab para mitigar el problema.

"No son dos o tres carrasquitos, son 150 en toda la ciudad, donde hay regueros de basura y disposición indebida de desechos. Es prácticamente increíble que se cobre más a los bumangueses cuando el servicio sigue siendo uno de los que más quejas genera", declaró Lozada. Además, criticó que las tarifas subieron entre un 10% y un 15% para los estratos del 1 al 6, lo que considera incoherente con la situación actual del servicio.

El concejal también mencionó la necesidad de un informe detallado de la Emab sobre las acciones que está implementando para mejorar el servicio y culturizar a la ciudadanía en cuanto a la disposición adecuada de residuos. Lozada insistió en que, si bien existe una norma que establece horarios para sacar la basura, esta no se cumple ni se sanciona, lo que contribuye al desorden.

Lozada advirtió sobre las consecuencias de mantener el servicio en su estado actual, como la proliferación de aves y habitantes en situación de calle que desordenan los residuos en las esquinas. "Si esto sigue así, vamos a tener problemas de salubridad muy graves", afirmó.

El concejal subrayó que es necesario articular esfuerzos entre la Emab, la administración municipal, las autoridades ambientales y la ciudadanía para encontrar soluciones. "No es cuestión de echar culpas, sino de buscar soluciones. Hay una política pública de medio ambiente que el gerente de la Emab parece no conocer. No necesitamos otro acuerdo municipal, sino implementar el que ya tenemos", expresó.

Richard Caicedo, jefe de gobernanza de la Alcaldía, ya había expresado su preocupación por la falta de conciencia ciudadana y señaló que muchas personas depositan basura en lugares y horarios no autorizados, agravando la problemática.

Durante una reunión con la comunidad del sector de San Francisco, líderes del centro de acopio, la EMAB y la Gerencia de Ciudad, se acordaron varias soluciones para mitigar el impacto de esta situación. Entre las principales medidas, se incluirán capacitaciones para comerciantes y vendedores ambulantes sobre el manejo adecuado de residuos, así como jornadas intensivas de recolección.