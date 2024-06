Investigan caso de menor que apareció con aparentes signos de violencia en Floridablanca

En redes sociales se difundió la búsqueda de una adolescente de 14 años en Floridablanca, Santander, quien había sido vista por última vez el pasado lunes, 17 de junio, cuando abordó un taxi junto con amigos en el sector del Campanazo.

Según declaraciones del padre, la adolescente había salido a un paseo con unos amigos, pero no regresó.

“Ella salió a un paseo con sus amigos, el lunes en la tarde. A las 4 de la tarde tenía que estar en la casa, pero ella no llegó. Como no llegó yo empecé a buscarla con sus amigos, pero ellos me decían que ya se iba para la casa. Nada que llegaba, el man no me contestó pero me envió un mensaje que estaba buscando plata para enviarla”, dijo el padre.



La menor fue encontrada desorientada en el sector de Santa Helena de la Sierra de Floridablanca la noche del miércoles, 19 de junio. Presentaba lesiones en los brazos, de color morado y aparentes señales de abuso.

Ante esta situación, los familiares trasladaron de inmediato a la adolescente a la clínica La Foscal de Floridablanca, donde actualmente se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en este caso.