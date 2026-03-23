Motociclista murió en Santander por desprendimiento de roca en una vía; autoridades siguen en alerta

Las intensas lluvias en Santander mantienen en alerta a las autoridades tras varios deslizamientos y desprendimientos de rocas en diferentes corredores viales del departamento, uno de los cuales dejó una persona muerta.

La emergencia más grave se registró en la vía hacia San Vicente de Chucurí, en el sector El Tablazo, donde un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por rocas que se desprendieron de la montaña mientras se movilizaba. Según versiones preliminares, la víctima sería oriunda del municipio de Lebrija, aunque su identidad está por confirmarse.

De acuerdo con el director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, el hecho también dejó personas lesionadas. “Se nos presenta la muerte de un motociclista en el sector de Lisboa, en el kilómetro 14, por desprendimiento de rocas. Una mujer y un menor de edad de 7 años, resultaron heridos y fueron atendidos oportunamente por los servicios de ambulancia”, señaló.

El funcionario advirtió que las lluvias continúan generando emergencias en el área metropolitana de Bucaramanga, donde también se reportan afectaciones a la movilidad por el colapso del sistema de alcantarillado en el sector de Chimita.



Las autoridades mantienen el monitoreo en las principales vías del departamento ante el riesgo de nuevos deslizamientos, especialmente en zonas montañosas donde la saturación del suelo aumenta la probabilidad de caída de rocas.

Ante este panorama, organismos de socorro hicieron un llamado a los conductores para que extremen las medidas de precaución y eviten transitar en horas de lluvia por corredores de alto riesgo.