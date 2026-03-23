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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Motociclista murió en Santander por desprendimiento de roca en una vía; autoridades siguen en alerta

Motociclista murió en Santander por desprendimiento de roca en una vía; autoridades siguen en alerta

Una mujer y un menor resultaron heridos en el mismo hecho. Autoridades advierten, además, problemas de movilidad en Bucaramanga por las lluvias.

Rocas de gran tamaño cobran la vida de un motociclista en Santander
Imagen de las autoridades. Rocas de gran tamaño obran la vida de un motociclista en Santander
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 23 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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