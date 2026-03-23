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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gobernador de Santander defiende nombramiento de contralor encargado en medio de polémica

Gobernador de Santander defiende nombramiento de contralor encargado en medio de polémica

El proceso, marcado por vacíos legales y decisiones judiciales, ha frenado la elección y desatado un debate sobre las facultades del gobernador frente a la Asamblea Departamental quién vota para la elección

Polémica en Santander por designación de contralora encargada.JPG
Imagen de la Gobernación. Polémica en Santander por designación de contralora encargada
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 23 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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