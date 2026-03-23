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Tragedia en vía Bucaramanga-Rionegro, en Santander: fallece sacerdote en choque múltiple

En el accidente resultaron heridas dos personas, entre ellas un menor de 7 años. El presbítero perdió la vida luego de que la camioneta en la que viajaba cayera a un río tras el choque.

Fallece en accidente de tránsito el presbítero Óscar Jenry Vera Tamí.JPG
Imagen de la Arquidiócesis. Fallece en accidente de tránsito el presbítero Óscar Jenry Vera Tamí
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 23 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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