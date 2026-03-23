Tragedia en vía Bucaramanga-Rionegro, en Santander: fallece sacerdote en choque múltiple

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, a la altura del kilómetro 11, en el sector conocido como El Cero, dejando como saldo una persona muerta y dos más heridas, entre ellas un menor de 7 años.

La víctima fatal fue identificada como el presbítero Óscar Jenry Vera Tamí, párroco de la iglesia Inmaculada Concepción de Rionegro, reconocido por su labor pastoral en diferentes municipios de Santander.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el siniestro se vieron involucrados cuatro vehículos dos automóviles, una camioneta en la que se movilizaba el sacerdote y un camión tipo turbo.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible falla en el sistema de frenos del camión, lo que habría provocado la invasión de carril y el posterior choque en cadena.



Producto del fuerte impacto, la camioneta en la que viajaba el religioso terminó volcada dentro de un río. Pese a los intentos de auxilio por parte de testigos y organismos de emergencia, el sacerdote quedó atrapado y falleció en el lugar.

En el hecho resultaron heridas dos personas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron trasladados al hospital de Rionegro, donde reciben atención médica.

El padre Vera Tamí era oriundo de Floridablanca, del barrio Santa Ana, y pertenecía a una familia humilde. A lo largo de su vida sacerdotal prestó servicio en municipios como Girón, Málaga, Matanza y California, donde dejó huella por su cercanía con la comunidad.

Publicidad

La Arquidiócesis de Bucaramanga recordó al presbítero como un servidor fiel de la Iglesia, cuya vida estuvo marcada por la entrega pastoral. La comunidad católica ora por su descanso eterno y acompaña a sus seres queridos con esperanza en la vida eterna.

Las autoridades de tránsito hicieron presencia en el lugar y adelantan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente, mientras la comunidad católica y fieles lamentan la pérdida de un líder espiritual muy querido en la región.