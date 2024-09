Novia de joven asesinada tras disputa en redes le dedica emotivo video: "Voy a extrañarte"

El pasado 21 de septiembre, un trágico incidente sacudió a la comunidad de Cimitarra , Santander, cuando Yeimis Daniela Vargas Parra, de 19 años, perdió la vida tras una violenta pelea con otra joven, originada por una disputa en redes sociales. Las dos jóvenes se citaron a través de Facebook, acordando un enfrentamiento en un sector conocido como La Antena.

Los intercambios de mensajes previos al encuentro fueron desafiantes. "Estoy en Los Pinos, aquí la espero... No le tengo miedo... ¿qué pasa que no llegas?", escribió una de las jóvenes, lo que finalmente desencadenó en un enfrentamiento que terminó en tragedia.

Después del incidente, Nicol Alexandra Torres, implicada en la muerte de Yeimis, se entregó a las autoridades. Sin embargo, fue puesta en libertad debido a que no se dio flagrancia en el momento de su captura. La familia de Yeimis, oriunda de Bogotá, exige justicia y respuestas ante lo sucedido.

Tras la pérdida, la novia de Yeimis compartió un emotivo video en redes sociales, en el que mostró varios momentos felices de su relación. En el mensaje que acompaña al video, expresó: “Solo puedo decir que me dueles demasiado, Daniela. No soy capaz de asimilarlo, chiquita. Me dejaste en la nada, solo dame fuerzas”.

La novia de la joven asesinada en Cimitarra, Santander, se despidió de su pareja en un emotivo video publicado en su Facebook: "Te convertiste en mi vida y ahora no sé que hacer con ella sin ti". pic.twitter.com/iPfAwTE5nV — Sergio Gamboa C⭐️MPEÓN🙏☝️ (@sergioa_gamboa) September 26, 2024

El video, que ha conmovido a muchos usuarios, ha recibido numerosos comentarios de condolencias y apoyo hacia la pareja de la joven asesinada. En una de las fotos del video, se puede leer: "Gracias por todo mi niña, así termina nuestra historia amándote infinitamente, te convertiste en mi vida y hoy ya sé que hacer con ella".

La comunidad, impactada por este trágico suceso, sigue clamando justicia para Yeimis Daniela Vargas Parra.