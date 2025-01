Protestas por pico y placa par e impar para vehículos matriculados fuera de Santander

Desde tempranas horas de la mañana de este martes 7 enero, propietarios de vehículos, la mayoría 'piratas' adelantan un plan tortuga en protesta por la medida que tomó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga de restringir fuertemente la movilidad de los vehículos matriculados en municipios fuera de Santander.

#Video Es monumental el trancón en la carrera 27 de Bucaramanga por protesta de conductores 'piratas' que rechazan el pico y placa (par e impar) para vehículos con placas de municipios por fuera de Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/ILrR6j4Gzc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 7, 2025

La nueva resolución de tránsito establece que, los carros y motocicletas que se encuentran matriculadas fuera de Santander tienen un pico y placa par e impar, mientras que los demás, matriculados en este departamento la restricción es de solo de un día a la semana.

Esta decisión ocasionó el descontento entre conductores a tal punto que dueños de vehículos de transporte ‘pirata’ salieron a las calles a protestar lo que ha ocasionado un caos en la movilidad en Piedecuesta y en Bucaramanga.

A esta hora reportan que hay problemas de movilidad en la autopista entre Piedecuesta y Bucaramanga por protesta de conductores 'piratas'. "Al parecer están exigiendo el desmonte del pico y placa para vehículos foráneos", dijo un habitante de la zona #MañanasBlu pic.twitter.com/fwHSqQdcS1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 7, 2025

“Quienes vayan a salir de Piedecuesta el trancón es monumental, no se puede salir por la protesta que hay”, dijo un conductor de taxi afectado por la manifestación.

En Bucaramanga también reportan un gigantesco trancón sobre la carrera 27 debido a que un grupo de conductores avanza en un ‘Plan Tortuga’ hacia la alcaldía, en el centro de la ciudad.

En el punto conocido como La Puerta del Sol varios manifestantes permanecen con pancartas que comparten frases como “por el derecho a la igualdad, no al pico y placa para foráneos”.

En este momento conductores protestan contra el pico y placa (par e impar) en Bucaramanga para vehículos matriculados por fuera de Santander. "Hay más de 25.000 carros con placas foráneas que circulan y no pagan impuestos en la ciudad", señaló la Dirección de Tránsito #MañanasBlu pic.twitter.com/ORHZpfAbNo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 7, 2025

En Bucaramanga y el área metropolitana, según la Dirección de Tránsito, circulan más de 25.000 carros con placas foráneas que no pagan impuestos en la ciudad.

Según las autoridades de tránsito, la medida se estableció en cumplimiento de una decisión judicial que ordena a los alcaldes de Bucaramanga y el área metropolitana implementar acciones para combatir el transporte ilegal, lo que para dueños de vehículos con placas de otros departamentos distintos de Santander es injusto.

“Lo que estamos pidiendo es la eliminación de la medida. Lo que ordena el juez es que se combata la piratería, pero es que esa no es la solución, no quiere decir que los que tienen vehículos matriculados en otras ciudades distintas a las de Santander son piratas. Por otro lado, esto lo que va es a afectar el turismo porque quién va a querer venir a la ciudad donde no puede transitar. Yo tengo propuestas distintas”, manifestó Alberto Yáñez, propietario de vehículo afectado.