Reprograman concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga tras suspensión por paro

Luego de seis días de manifestaciones en las principales vías de Santander, se firmó el acta que puso punto final el paro por el descontecto por el incremento "desproporcionado" de los avalúos catastrales y su impacto directo en el impuesto predial, una situación que llevó a comunidades y alcaldes a exigir una revisión técnica inmediata por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Pero esta situación llevó problemas en diferentes problemas que se tenían programados para esos días en la ciudad, entre esos, el concierto del artista Ricardo Montaner que estaba programado para el pasado 11 de abril, que tuvo que ser cancelado por la fuerte situación de orden público.

"Debido a las situaciones de público conocimiento, los organizadores del concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga, programado para el 11 de abril del 2026, informa a los fans asistentes, medios de comunicación y aliados que, debido a la alteración del orden público (bloqueo de vías) en el Departamento de Santander, se han presentado dificultades logísticas que impiden la llegada de fans", explicaron.

Ricardo Montaner // Foto: AFP

Sin embargo, este 17 de abril se confirmó -para alivio de los fans- la nueva fecha en que se llevará a cabo este evento, la cual será el 1 de noviembre. Si bien será en varios meses, los fans podrán usar la misma boleta que tenían y los que no podrán pedir la devolución de su dinero.



"Viviremos una velada inolvidable cargada de emoción, nostalgia y los grandes éxitos que han acompañado a varias generaciones. Las boletas adquiridas seguirán siendo válidas para esta nueva fecha, respetando las mismas ubicaciones. Así mismo quienes deseen solicitar la devolución del dinero podrán hacerlo a través de los canales oficiales de la taquilla autorizada, boletomovil.co, de conformidad con los tiempos y condiciones allí establecidos. Nos vemos en CENFER, para vivir una noche mágica en su gira “El Último Regreso”, uno de los tours más importantes del momento. Agradecemos la comprensión y el apoyo del público", puntualizaron.