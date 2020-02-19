Blu Radio Ricardo Montaner
Ricardo Montaner
Familia Montaner revela el verdadero origen de Evaluna; "fue algo muy fuerte"
En medio de una entrevista, Mau y Ricky revelaron el secreto familiar mejor guardado de los Montaner.
Ricardo Montaner publica álbum con nuevas versiones de clásicos
Este álbum es el primero de una serie de seis que presentarán temas regrabados de su repertorio, pero que mantendrán "la esencia original de sus canciones", de acuerdo a un comunicado difundido por su oficina de representación en Estados Unidos.
Ricardo Montaner estrena una nueva versión de su famosa balada 'Yo que te amé'
Según un comunicado de su oficina de representación, la canción conserva "la esencia y la pasión de la original", al tiempo que busca conectar con tanto los seguidores de la década de 1986 como con las nuevas generaciones.
Ricardo Montaner no aguantó más: se fue contra quienes publicaron foto de su nieta Índigo
Montaner comentó que “no es ético” que publiquen videos y fotos donde aparece el rostro de su pequeña nieta, Índigo, hija de Evaluna y Camilo.
The House Project: la nueva fundación de la familia Montaner para ayudar a cientos de personas
El anuncio fue hecho por Ricardo Montaner, su esposa Marlene y sus hijos Mau y Ricky, Camilo y Evaluna, Cristóbal, Stefi, Sara y Andrea mediante un comunicado.
Montaner presenta el álbum 'Tango': "No me parece justo que un género tan rico quede engavetado"
"(Con este álbum) busco lograr que la gente conozca de dónde vengo, de dónde salgo y de dónde proviene mi amor a la música", señaló el cantante Montaner.
La familia Montaner llega a Disney+: primer tráiler del docu-reality que se estrena en 2022
Los Montaner revelaron el tráiler de su nuevo proyecto en el que los fans podrán conocer sus vidas más a fondo.
Más 9 millones de dólares de beneficios económicos le trajo a Medellín el concierto de Maluma
En total, la ciudad recibirá cerca de 15 millones dólares por los eventos realizados durante la última semana de abril.
Camilo y los Montaner, devastados por muerte de ser querido: "Índigo no podrá conocerte"
Camilo, Evaluna y varios miembros de la familia Montaner utilizaron sus redes para publicar sentidos homenajes por muerte de un gran amigo.
En polémica por beso de Montaner a uno de sus hijos solo veo una sana expresión de cariño paternal
El tema que se plantea me parece interesante en una sociedad que ha erotizado y sexualizado todo.