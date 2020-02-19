En vivo
Blu Radio  / Ricardo Montaner

Ricardo Montaner

  • Evaluna y sus hermanos.
    Evaluna y sus hermanos.
    Suministrada.
    Sociedad

    Familia Montaner revela el verdadero origen de Evaluna; "fue algo muy fuerte"

    En medio de una entrevista, Mau y Ricky revelaron el secreto familiar mejor guardado de los Montaner.

  • ricardo montaner foto efe.jpeg
    Ricardo Montaner
    Foto: EFE
    Entretenimiento

    Ricardo Montaner publica álbum con nuevas versiones de clásicos

    Este álbum es el primero de una serie de seis que presentarán temas regrabados de su repertorio, pero que mantendrán "la esencia original de sus canciones", de acuerdo a un comunicado difundido por su oficina de representación en Estados Unidos.

  • 338873_BLU Radio // Ricardo Montaner // Foto: Instagram Ricardomontaner
    BLU Radio // Ricardo Montaner // Foto: Instagram Ricardomontaner
    Entretenimiento

    Ricardo Montaner estrena una nueva versión de su famosa balada 'Yo que te amé'

    Según un comunicado de su oficina de representación, la canción conserva "la esencia y la pasión de la original", al tiempo que busca conectar con tanto los seguidores de la década de 1986 como con las nuevas generaciones.

  • Familia Montaner.PNG
    Familia Montaner//
    Instagram
    Entretenimiento

    Ricardo Montaner no aguantó más: se fue contra quienes publicaron foto de su nieta Índigo

    Montaner comentó que “no es ético” que publiquen videos y fotos donde aparece el rostro de su pequeña nieta, Índigo, hija de Evaluna y Camilo.

  • Los Montaner Foto Twitter disneyplusla.jpg
    Los Montaner //
    Foto: Twitter @disneyplusla
    Mundo

    The House Project: la nueva fundación de la familia Montaner para ayudar a cientos de personas

    El anuncio fue hecho por Ricardo Montaner, su esposa Marlene y sus hijos Mau y Ricky, Camilo y Evaluna, Cristóbal, Stefi, Sara y Andrea mediante un comunicado.

  • ricardo montaner foto efe.jpeg
    Ricardo Montaner
    Foto: EFE
    Entretenimiento

    Montaner presenta el álbum 'Tango': "No me parece justo que un género tan rico quede engavetado"

    "(Con este álbum) busco lograr que la gente conozca de dónde vengo, de dónde salgo y de dónde proviene mi amor a la música", señaló el cantante Montaner.

  • Los Montaner Foto Twitter disneyplusla.jpg
    Los Montaner //
    Foto: Twitter @disneyplusla
    Entretenimiento

    La familia Montaner llega a Disney+: primer tráiler del docu-reality que se estrena en 2022

    Los Montaner revelaron el tráiler de su nuevo proyecto en el que los fans podrán conocer sus vidas más a fondo.

  • COLOMBIA-MUSIC-MALUMA-MADONNA
    Concierto de Maluma en Medellín.
    AFP
    Antioquia

    Más 9 millones de dólares de beneficios económicos le trajo a Medellín el concierto de Maluma

    En total, la ciudad recibirá cerca de 15 millones dólares por los eventos realizados durante la última semana de abril.

  • Camilo Evaluna
    Evaluna y Camilo
    Foto: Instagram Evaluna
    Entretenimiento

    Camilo y los Montaner, devastados por muerte de ser querido: "Índigo no podrá conocerte"

    Camilo, Evaluna y varios miembros de la familia Montaner utilizaron sus redes para publicar sentidos homenajes por muerte de un gran amigo.

  • alberto linero - suminitrada.jpeg
    suministrada
    Opinión

    En polémica por beso de Montaner a uno de sus hijos solo veo una sana expresión de cariño paternal

    El tema que se plantea me parece interesante en una sociedad que ha erotizado y sexualizado todo.

