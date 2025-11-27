Familia Montaner revela el verdadero origen de Evaluna; "fue algo muy fuerte"

La familia Montaner reveló la versión jamás contada del nacimiento de Evaluna. Fuero sus hermanos, Mau y Ricky, quienes se atrevieron a contar los detalles de su origen.

En medio de una entrevista, Mau y Ricky revelaron que su padre, Ricardo Montaner, hace muchos años llegó con un regalo inesperado para todos y era una bebé en brazos, hija de una fanática que se la entregó al artista.

Mau narró que su padre, luego de una larga gira, no bajó del carro con sus maletas, sino que "volvió con algo en brazos”. Además, se conoció que el cantante estaba cargando algo que, según el relato de su hijo, significó la llegada de "una bendición".

“Fue muy lindo”, dijo Ricky, mientras Mau contó que su padre, practicamente, había rescatado a la bebé.

"Mi papá la encontró prácticamente y la rescató", indicó Mau, quien también confesó que, al ver a su padre cargar algo, pensó que era un perrito.



La razón del nombre Evaluna

Los hermanos Montaner contaron que la bebé llegó a sus vidas cuando ellos tenían entre 8 y 10 años. Además, su nombre tiene que ver con la hora de llegada de la pequeña, ya que la misma fue llevada por Ricardo Montaner a su casa en la noche, por ello se llama Evaluna.

“Tú eres nuestro regalo. Evaluna fue un regalo de una fan a mi padre”, manifestaron los hermanos Montaner.

Finalmente, contaron que Evaluna nunca había querido hablar del tema, ya que ella se siente hija de Ricardo Montaner, por lo que no lo vio necesario.

Vea la entrevista aquí: