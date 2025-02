Evaluna y Camilo cumplen cinco años de casados: “A tus pies, para siempre, mi socia”

Los artistas Camilo y Evaluna , cumplen cinco años de casados, así lo dejaron ver en publicaciones en sus redes sociales este sábado 8 de febrero, donde se dedicaron emotivos mensajes.

Cabe destacar que la pareja se ha mantenido lejos del lente de la prensa su vida privada y solo comparten lo que creen pertinente, en la actualidad tienen dos hijas, Indigo y Amaranto, las cuales no han sido mostradas en sus redes sociales, según explican los artistas esto sucederá solo cuando ellas tengan la edad pertinente para decidir si desean salir en redes o televisión.

Esta es una de las parejas más admiradas por sus seguidores, pues su relación, según comparten en redes sociales, se basa en el amor y el respeto, algo que admiran los internautas y que no dejan de seguir de cerca.

Ambos comparten el amor por la música y su familia, recientemente Evaluna Montaner esposa de Camilo Echeverri, compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram que acompañó con un carrusel de fotos y un tierno mensaje de agradecimiento diento a su pareja por los años que han compartido en matrimonio.

“No lo puedo creer. Me siento la más afortunada del mundo. Ese día me desperté muy temprano después de una noche de dormir poco por la emoción que sentía. Salí con mi café a ver toda la decoración y recorrer cada lugar y cada momento que sucedería de nuestra boda. Fue la última vez que me desperté en una cama que no compartía contigo. Esta mañana, cuando Indi se despertó, le conté que estábamos de aniversario y le dije que yo deseaba que algún día ella encontrara a alguien que la amé como su papá me ama a mí. Me dio llanto porque de verdad no puedo creer lo amada que me siento. Sigo sintiendo mariposas por ti. Gracias por siempre buscarme los pies cuando dormimos. Te amo más que nunca”, señaló Evaluna en su publicación.

Ante esto, Camilo no dudó en responder el emotivo mensaje, donde comentó: “Ay Evaluna, a tus pies, para siempre, mi socia”.

Sus publicaciones dejan entrever el amor que sigue creciente en la joven pareja y se espera que sigan compartiendo en sus redes más momentos sobre sus vidas y en algún momento se puedan conocer los rostros de sus hijas, fruto de su amor.