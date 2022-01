En polémica por beso de Montaner a uno de sus hijos solo veo una sana expresión de cariño paternal

El pasado 21 de noviembre, Ricardo Montaner publicó en Instagram un carrusel de fotos de su hijo Ricky; en una de ellas se mostraba dándole un beso en la boca cuando este tenía más o menos 7 años; recibió muchos comentarios destacando el amor de padre y la unión familiar , pero una psicóloga, Flor Rodríguez, tuiteó en forma de crítica, diciendo que había analizado la foto y pidiéndole al cantante un límite, poniendo además de manifiesto el rechazo que algunos tienen por este tipo de muestras afectivas entre padres e hijos.

La respuesta de Montaner fue dura y en ella destacó el valor familiar: “Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… luego de todo eso me vuelves a psicoanalizar” dijo el artista. Ella respondió, además de las ironías del caso, diciendo que “abuso es abuso, no hay mucho que analizar”.

El tema que se plantea me parece interesante en una sociedad que ha erotizado y sexualizado todo. Pertenezco a una familia en la que ese tipo de manifestaciones no se daban, mi papá era muy seco en su trato con nosotros, sus hijos varones, pero conozco personas que lo hacen sin ninguna prevención ni problema.

He leído críticas sobre que este tipo de expresiones de cariño pueden ocasionar traumas o desajustes en el desarrollo emocional o social de los más pequeños y que abren las puertas para posibles abusos de otras personas, frente a lo cual creo con la psicóloga Lola Rovati que: “La sexualización del acto de besar en la boca, es una interpretación del adulto. Los niños no ven nada malo en un beso en la boca de sus padres, lo ven simplemente como lo que es: una muestra de cariño. El niño no se confundirá si nosotros no les transmitimos confusión. Basta con explicarles que son besos especiales reservados para las personas queridas”, cierro cita.

Tampoco creo que sea un abuso si el contexto es de sana expresión de cariño paternal. Es difícil que se quiera dictaminar cómo cada padre de familia decide criar a sus hijos, en esto hay que tener cuidado, porque suena muy invasivo.

