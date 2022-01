Respeto la decisión que cada padre de familia tome, pero creo que la presencialidad es necesaria

Según el Ministerio de Educación, este lunes se inician las clases presenciales en varias regiones del país, lo cual me parece una gran noticia, porque creo firmemente que la escuela es el principal espacio socializador con pares que permite en los niños y adolescentes la formación de su identidad personal y su rol en la sociedad, pero además, la convivencia en la escuela permite el desarrollo sicoemocional, ya que amplía la posibilidad del uso de las habilidades necesarias para relacionarse sanamente con los otros, así como permite mayor desarrollo físico en los niños y niñas por los espacios que ella ofrece.

No dudo de la importancia de la educación digital , pero estoy seguro que no es suficiente, sobre todo para niños y adolescentes, ya que la formación implica mucho más que adquirir algunos conocimientos. El recreo, por ejemplo, es también un espacio de formación en el que se aprende, a veces, mucho más que en las aulas.

Ahora, entiendo también el temor que los padres de familia experimentan frente a los números que la pandemia registra, y comprendo que la Asociación de Padres de Familia de Bogotá pida que se estudie y se evalúe la posibilidad de regresar en alternancia para evitar aglomeraciones y/o retrasar el ingreso hasta la segunda semana de febrero.

No tengo hijos, pero sí soy y he sido docente, y creo que por el bien de los estudiantes es necesaria la presencialidad, claro, con todas las medidas de bioseguridad necesarias. No tiene ninguna justificación que otras actividades estén abiertas y recibiendo a todo el mundo y las escuelas estén cerradas. Creo que el mensaje que se le da a los niños y niñas no es el correcto cuando se les dice que se puede ir a centro comerciales, se pueden hacer conciertos, se pueden hacer manifestaciones políticas y de protestas, pero ellos no pueden ir al colegio.

¿Se les está presentando la escuela como un lugar peligroso? ¿Cómo animarlos y motivarlos después, cuando ahora les decimos que lo mejor es que no vayan allá? Respeto la decisión que cada padre de familia tome, pero creo que la presencialidad es súper necesaria.

