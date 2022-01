"No hay temor de ir a centros de diversión, pero sí de mandar los niños al colegio": MinEducación

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, en entrevista con BLU Radio, respondió a quienes cuestionan el regreso presencial a los colegios, en medio del cuarto pico de la pandemia de COVID-19.

“Son muy importantes, las voces, no solo del Ministerio de Salud, sino también de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Están activados los sistemas, la economía y las actividades sociales y las únicas preguntas que salen sobre la mesa son sobre el sector educativo. El comunicado de la Sociedad Colombiana de Pediatría es muy ilustrativo porque dice que ha sido muchísima mayor la afectación porque los niños han estado aislados”, dijo.

La ministra manifestó que el ministerio ha estado acercándose a los padres de familia con el objeto de buscar que entiendan la necesidad de enviar los niños a clases presenciales.

“Desde el año anterior, con la viceministra, comenzamos un espacio que se llama “En confianza con la familia”, que ha buscado tener invitados de primera línea. Más allá de expertos en educación, expertos en salud y expertos en el aspecto socio-emocional. ¿Cuál ha sido la razón de este espacio semanal? Acercarnos a los padres, sabemos que lo más importante para los hogares son los niños, pero también darles comprensiones porque, en la práctica, se evidencia el dilema, en el que para ellos no hay temor de asistir a un escenario cultural, deportivo, de celebración, y las preguntas vienen sobre el sector educativo”, añadió.

A la pregunta, se por qué no mantener la opción del regreso presencial o no a clases, Angulo explicó que no todas las regiones cuentan con las mismas condiciones para garantizar la virtualidad a los estudiantes.

Escuche la entrevista completa con la ministra de Educación en Mañanas BLU: