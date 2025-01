Tensión en la Alcaldía de Bucaramanga por protestas contra el aumento del impuesto predial

Frente a la Alcaldía de Bucaramanga, ediles y afectados por el incremento del impuesto predial protestaron en rechazo a los altos valores que tendrán que pagar en 2025 en parte algunas zonas por la reciente actualización del avalúo catastral.

Los manifestantes expresaron su descontento con el incremento exorbitante en los valores de sus propiedades y pidieron soluciones inmediatas al alcalde Jaime Andrés Beltrán.

Durante la protesta, que tuvo momentos de tensión, los manifestantes gritaron arengas en contra del mandatario local.

La presencia del secretario de Hacienda, Reynaldo D’Silva, no logró calmar los ánimos, y tras varios intentos fallidos de diálogo, se decidió instalar una mesa de negociación con cinco representantes de la comunidad, entre ellos ediles de diferentes comunas, para tratar de llegar a un acuerdo que alivie la situación.

Momentos de tensión en la Alcaldía de Bucaramanga por protesta contra el aumento en el impuesto predial. A esta hora, el secretario de Hacienda intenta un diálogo con los manifestantes, quienes exigen que se aclare el cobro.

Uno de los casos de afectado por el avalúo catastral es el de María Isabel Cardozo, propietaria de dos viviendas en el barrio Cabecera del Llano. Cardozo denunció que sus predios, que en 2022 fueron avaluados en un valor considerable, sufrieron un incremento desmedido en la actualización catastral de 2025.

"La vivienda que está en Cabecera fue avaluada en $426 millones en 2022, y para este año me dicen que vale $1.247 millones. Por esa casa el impuesto subió un 140%. La otra propiedad, avaluada en $603 millones en 2022, ahora se dice que vale $1.500 millones, lo que aumentó el impuesto de $7 millones a $17 millones de pesos. Me dicen que como está en una zona comercial, el avaluó es correcto, pero es absurdo, pues viven familias ahí. ¿Quién va a comprar eso? Esto no vale la pena en Colombia", expresó indignada.

María Isabel Cardozo es una de las afectadas por el aumento en el impuesto predial en Bucaramanga. La ciudadana tiene dos casas y señala que no le alcanza para pagarlo porque se le incrementó en un 140%, por eso salió a protestar.

Por su parte, Fabián Buitrago, subdirector de planeación del Área Metropolitana de Bucaramanga, entidad encargada del catastro, explicó que la actualización catastral en las zonas 2, 4 y 5, donde se aplicaron los mayores aumentos, no excede el 3% según la norma.

Sin embargo, los afectados aseguran que los incrementos son mucho mayores y exigen explicaciones claras y justas.

¿Tiene dudas sobre el avalúo catastral y el impuesto predial en Bucaramanga?



El subdirector de Planeación e Infraestrucutra del Área Metropolitana de Bucaramanga, responde a las preguntas por el incremento del avalúo catastral en algunos sectores de la ciudad

Otro de los manifestantes agregó: "Hay predios en estrato 2 que supuestamente ahora son de uso comercial y el impuesto les subió de manera exagerada. Pedimos al alcalde soluciones frente a esta afectación que estamos sufriendo".

Los propietarios insisten en que el aumento no corresponde con la realidad, y solicitan que se revise el sistema de actualización catastral para evitar un mayor golpe a sus finanzas personales.

A principios de esta semana se conoció por parte del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que se presentará un proyecto de acuerdo al Concejo municipal que contempla la extensión de la fecha y un descuento que sería no del 10 sino del 15% por pronto pago del impuesto predial.