Así está el panorama político en Colombia: Sala de Prensa Blu, programa del 21 de diciembre

Este domingo 21 de diciembre, en Sala de Prensa cierra el año con un análisis amplio que cruza política, relaciones internacionales y cultura, en un episodio marcado por balances y proyecciones.
- María Margarita “Paca” Zuleta: analiza la coyuntura nacional, cuestionando la falta de transparencia del decreto de emergencia económica y la baja eficiencia del gasto público. Examina el escenario electoral hacia 2026 y el peso de la experiencia administrativa. Reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación y recomienda lecturas clave para cerrar el año.
- Juan Carlos Flores: hace un balance crítico del cierre político, señalando el vacío de propuestas atractivas desde la oposición. Explica los alcances reales de la inteligencia artificial como herramienta, pero no como conciencia creadora. Advierte que el futuro electoral dependerá de ideas que movilicen talento y esperanza.
- Juan Camilo Merlano: desde Washington, reporta la postura de Estados Unidos frente a Colombia y Venezuela tras declaraciones del senador Marco Rubio. Analiza la estrategia de presión internacional contra el régimen de Maduro. Concluye que no se vislumbra un cambio de poder inmediato en Caracas.
- Paloma Valencia: expone su visión política y su acercamiento a la coalición de centroderecha de cara a una posible consulta. Defiende una agenda centrada en seguridad, lucha contra el narcotráfico y educación. Insiste en que la oposición debe ofrecer soluciones más allá del antipetrismo.
- Luis Carlos Rueda: presenta los estrenos destacados de la temporada, con foco en la nueva entrega de Avatar y su impacto visual. Analiza sus mensajes sobre medioambiente, migración y resistencia cultural. Invita a disfrutar también del cine popular con la octava entrega de El Paseo.
Escuche el programa completo aquí: