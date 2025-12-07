Así está la seguridad en Bogotá preocupa: Sala de Prensa Blu, programa completo 7 de diciembre

En esta edición de Sala de Prensa, dirigida por Juan Roberto Vargas, se abordaron tres temas centrales que atraviesan la agenda nacional: la crisis de seguridad urbana, los desafíos de la formación emocional de la niñez y el reacomodo político rumbo al 2025.



Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, analizó el deterioro acelerado de la seguridad en el país. Explicó que el aumento de la criminalidad violenta, la expansión de estructuras organizadas y la falta de decisiones de fondo del Gobierno Nacional han llevado a un punto crítico. Señaló que reforzar el pie de fuerza requiere determinación presidencial, inversión real y más patrulleros profesionales , no solo auxiliares bachilleres. Acero también se refirió al homicidio del joven Jean Claude Bozard en Bogotá como evidencia de la transformación del robo común en delitos altamente violentos y planificados.



El educador Francisco Cajiao habló sobre la importancia del tiempo libre y la formación emocional en niños y adolescentes. Explicó por qué el ocio, lejos de ser un problema para las familias, es una oportunidad clave para la creatividad, la autonomía y el desarrollo afectivo.



La senadora Angélica Lozano analizó el cierre de inscripciones al Congreso, las tensiones internas por las listas y el incierto futuro de la reforma tributaria. Además, sostuvo que la paz total "es un fracaso", señalando abusos en la figura de gestores de paz y el fortalecimiento de grupos ilegales en varias regiones.

