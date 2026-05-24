Así va el clima político a 8 días de las elecciones: Sala de Prensa Blu, 24 de mayo de 2026

En la emisión de Blu 4.0 del domingo 24 de mayo de 2026, los conductores examinaron el complejo clima político a solo ocho días de las elecciones presidenciales en Colombia

Hernando Gómez Buendía analizó la profunda polarización social reflejada en su libro Colombia después de Petro y describió cómo las emociones se impusieron sobre la razón en la actual campaña.

reflejada en su libro Colombia después de Petro y describió cómo las emociones se impusieron sobre la razón en la actual campaña. Ramiro Bejarano expuso su tesis sobre la importancia de no desperdiciar el voto y argumentó por qué la experiencia administrativa de los candidatos es vital frente a las propuestas radicales.

sobre la importancia de no desperdiciar el voto y argumentó por qué la experiencia administrativa de los candidatos es vital frente a las propuestas radicales. Jaime Hernando Suárez explicó el despliegue logístico de la Registraduría para garantizar el sufragio de 41 millones de personas y brindó pedagogía sobre la marcación correcta de los tarjetones.

para garantizar el sufragio de 41 millones de personas y brindó pedagogía sobre la marcación correcta de los tarjetones. Arturo López Levi examinó las implicaciones de la imputación contra Raúl Castro y el cerco militar de Washington sobre una Cuba sumida en una crisis económica y humanitaria.

y el cerco militar de Washington sobre una Cuba sumida en una crisis económica y humanitaria. Andreína presentó la crónica judicial contra el heredero de la marca Mango, Jonathan Andik, procesado en España tras la muerte de su padre en un acantilado.

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