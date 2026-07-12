Colombia enfrenta crudo panorama tras suspénsión del empalme: Sala de Prensa, 12 de julio de 2026

El programa Sala de Prensa del domingo 12 de julio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:

Alfonso Gómez Méndez (Exprocurador y exfiscal): Analiza la tensa transición entre los presidentes Petro y De la Espriella, aclarando que el empalme es un protocolo tradicional pero no un requisito legal para gobernar.

Analiza la tensa transición entre los presidentes Petro y De la Espriella, aclarando que el empalme es un protocolo tradicional pero no un requisito legal para gobernar. Camilo Reyes (Excanciller): Evalúa el nombramiento de Omar Bula como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y defiende la importancia vital de mantener la participación de Colombia en organismos multilaterales.

Evalúa el nombramiento de Omar Bula como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y defiende la importancia vital de mantener la participación de Colombia en organismos multilaterales. Jorge Eduardo Rojas (Alcalde de Manizales y exministro): Discute los retos en infraestructura para la nueva ministra Elsa Noguera, enfatizando la seguridad jurídica en las concesiones y la urgencia de mejorar las vías terciarias.

Discute los retos en infraestructura para la nueva ministra Elsa Noguera, enfatizando la seguridad jurídica en las concesiones y la urgencia de mejorar las vías terciarias. Francisco Cajiao (Experto en educación): Ofrece recomendaciones para la gestión de Viviane Morales como ministra de Educación, instándola a priorizar la primera infancia, la evaluación de calidad y la deserción escolar.