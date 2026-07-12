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Colombia enfrenta crudo panorama tras suspénsión del empalme: Sala de Prensa, 12 de julio de 2026

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 12 de julio de 2026

Sala de Prensa Blu
Sala de Prensa Blu
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jul, 2026

El programa Sala de Prensa del domingo 12 de julio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:

  • Alfonso Gómez Méndez (Exprocurador y exfiscal): Analiza la tensa transición entre los presidentes Petro y De la Espriella, aclarando que el empalme es un protocolo tradicional pero no un requisito legal para gobernar.
  • Camilo Reyes (Excanciller): Evalúa el nombramiento de Omar Bula como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y defiende la importancia vital de mantener la participación de Colombia en organismos multilaterales.
  • Jorge Eduardo Rojas (Alcalde de Manizales y exministro): Discute los retos en infraestructura para la nueva ministra Elsa Noguera, enfatizando la seguridad jurídica en las concesiones y la urgencia de mejorar las vías terciarias.
  • Francisco Cajiao (Experto en educación): Ofrece recomendaciones para la gestión de Viviane Morales como ministra de Educación, instándola a priorizar la primera infancia, la evaluación de calidad y la deserción escolar.

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