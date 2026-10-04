Cómo está el turismo de cara a la semana de receso: Sala de Prensa Blu, 4 de octubre de 2026

Actualizado: 4 de oct, 2026
Este domingo, 04 de octubre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:
- María Teresa Vallas (Analista internacional): Analizó el panorama de las elecciones presidenciales de primera vuelta en Brasil entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro y sus implicaciones geopolíticas para América Latina.
- Paloma Taltavull (Catedrática y especialista inmobiliaria): Explicó las causas de la crisis del mercado de vivienda y del aumento de alquileres en España a raíz del desalojo de una mujer de 87 años en Madrid.
- José Andrés Duarte (Presidente de Cotelco): Expuso las expectativas de ocupación hotelera del 61,7% y las estrategias para reactivar el turismo regional en Colombia durante la semana de receso.
- Pedro Viveros (Analista político): Examinó las dinámicas e historial de injerencia entre los gobiernos de turno y los gremios económicos a propósito de la salida de Bruce McMaster de la ANDI.
- Natalia López (Directora legal de la FLIP): Alertó sobre el alarmante panorama de amenazas y asesinatos de comunicadores comunitarios y líderes sociales en Colombia, con especial énfasis en el departamento de Antioquia.