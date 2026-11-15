Mogging: la tendencia de redes que afecta la autoestima de niños y adolescentes, según psiquiatra

El mogging y su impacto en la salud mental juvenil abren un debate sobre la presión estética, las comparaciones físicas y la influencia de las redes sociales en niños y adolescentes. Álvaro Franco Zuluaga, médico psiquiatra especialista en niños y jóvenes, explicó en Sala de Prensa Blu cómo este fenómeno puede generar sentimientos de inferioridad, angustia y tristeza entre los menores que sienten que no cumplen con los estándares de apariencia que observan en internet.

Según el especialista, durante las consultas es frecuente encontrar jóvenes que experimentan dificultades emocionales porque se comparan con amigos, figuras públicas y modelos que ven en las plataformas digitales. Esta percepción puede afectar su autoestima y la manera en que construyen su identidad y buscan aceptación social.

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Franco explicó que el fenómeno va más allá del matoneo tradicional, pues las comparaciones ya no se limitan al colegio o al entorno cercano, sino que también involucran a personas desconocidas, incluso de otros países.

“Entonces se siente opacado, eclipsado, son varias las traducciones que le han puesto en español a la palabra. Entonces es como multiplicar lo que sufrimos las generaciones anteriores, multiplicarla por un número muy grande”, señaló.



Redes sociales y actividades para reducir la comparación física

Ante este panorama, el psiquiatra recomendó que los niños y adolescentes tengan alternativas de recreación que les permitan fortalecer sus relaciones presenciales y disminuir el tiempo frente a las pantallas.

“Es muy importante que el niño esté además en clases de fútbol, de ballet, de taekwondo, de cualquier otra cosa, o pintura o escultura”, indicó. Según explicó, las actividades deportivas y culturales ayudan a ampliar los grupos de amigos y ofrecen espacios diferentes a las redes sociales.

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Señales de alerta que deben identificar los padres

El especialista identificó tres comportamientos a los que las familias deben prestar atención: aislamiento, irritabilidad y dificultades escolares, ya sea en el rendimiento académico o en las relaciones con los compañeros. También advirtió sobre el aumento del tiempo de conexión al celular.

¿Cómo acompañar a los niños y adolescentes?

Franco destacó que la confianza familiar es fundamental para abordar las preocupaciones relacionadas con la apariencia física. Recomendó iniciar conversaciones sobre temas cotidianos e intereses compartidos, para facilitar que los hijos expresen sus emociones sin sentirse juzgados.

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Asimismo, recordó que la aceptación no debe depender de los rasgos físicos: “Lo más importante es la forma de ser”.

Finalmente, explicó que los padres deben identificar el nivel de interferencia de estas preocupaciones en la vida familiar, social y escolar. Cuando afectan alguno de estos ámbitos, es importante considerar la consulta con un profesional de salud mental.

Escuche la entrevista acá: