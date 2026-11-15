Pastor Andrés Corson explicó cómo sanar las inseguridades y las heridas del alma

El pastor Andrés Corson explicó que las inseguridades y las heridas emocionales pueden influir en la manera como las personas se relacionan con los demás y enfrentan distintas situaciones de la vida. Durante su reflexión dominical, basada en Isaías 61:1, planteó que Dios puede utilizar las circunstancias y las confrontaciones personales para mostrar aquello que necesita sanidad en el corazón.

Como ejemplo, recordó la historia del apóstol Pedro y las situaciones en las que sus inseguridades quedaron expuestas frente a Juan, otro de los discípulos cercanos a Jesús. Según Corson, los celos, la necesidad de reconocimiento y el temor al rechazo hicieron parte de las dificultades que Pedro tuvo que enfrentar antes de asumir responsabilidades dentro de la Iglesia.

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El pastor señaló que esas experiencias permitieron que Pedro trabajara en su carácter. Como referencia, mencionó distintos pasajes del libro de los Hechos en los que aparece trabajando junto a Juan y compartiendo responsabilidades con otros líderes de la primera comunidad cristiana.

Corson explicó que las inseguridades pueden manifestarse de diferentes maneras: miedo al rechazo, temor a quedarse solo, timidez, celos, preocupación por la apariencia física y sentimientos de no ser suficiente o no merecer el afecto de otras personas.



También advirtió que las comparaciones, las burlas durante la infancia, las críticas de padres o profesores y las experiencias de rechazo pueden dejar heridas que afectan la autoestima. Por eso, invitó a no huir de las situaciones que ponen en evidencia esas dificultades, sino a reconocerlas y trabajar en ellas.

En su testimonio personal, contó que durante su juventud tuvo problemas de timidez y temor a hacer el ridículo. Aseguró que comenzó a superar esas dificultades al aceptarse, reconocer sus capacidades y estudiar la Biblia. Recordó el Salmo 19:7: “Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma”.

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Finalmente, el pastor destacó el papel del perdón en el proceso de sanidad emocional. Citó Efesios 4:31, que invita a dejar atrás la amargura, el enojo y las palabras hirientes, y a practicar la bondad y el perdón.

La reflexión concluyó con una invitación a identificar las heridas del pasado, reconocer las inseguridades y permitir que la fe y el perdón hagan parte del proceso de transformación personal.