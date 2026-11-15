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El reino de Dios comienza en el corazón: una reflexión sobre el arrepentimiento

La enseñanza invita a revisar las decisiones personales y reconocer la importancia de entregar la vida a Jesús.

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Fe
Foto: referencia, ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

Pedir que venga el reino de Dios es una de las enseñanzas que Jesús dejó a sus discípulos en el Padre Nuestro. Sin embargo, esta petición no se refiere únicamente a esperar que Dios gobierne sobre el mundo, sino a permitir que su presencia tome el control de cada vida.

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Dios creó al ser humano con libertad para decidir. Esa capacidad de elegir, conocida como libre albedrío, permite que cada persona determine el camino que quiere seguir. Por eso, el reino de Dios no se establece por imposición: comienza cuando alguien decide reconocer a Jesús como el único rey de su corazón y rendir su voluntad a él.

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En el Evangelio de Marcos, capítulo uno, versículo 15, Jesús anuncia: “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio”. Este mensaje plantea dos pasos para acercarse a Dios: arrepentirse y creer.

La reflexión también invita a distinguir entre el remordimiento y el arrepentimiento. El primero aparece cuando una persona lamenta las consecuencias de sus actos; el segundo implica reconocer que se ha pecado, asumirlo y tomar la decisión de no repetirlo. No se trata de buscar excusas, sino de experimentar un cambio de actitud y regresar al camino de Dios.

La parábola del hijo pródigo representa ese proceso. Después de alejarse de su padre y perder su herencia, el hijo reconoce su situación y decide regresar. Su recorrido de vuelta simboliza la determinación de quien reconoce sus errores y busca reconciliarse con Dios.

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Otro ejemplo es el de Saulo de Tarso, quien perseguía a los cristianos hasta que tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Esa experiencia transformó su vida y su manera de comprender la fe.

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La enseñanza recuerda que el arrepentimiento también exige humildad, como ocurrió con David cuando reconoció sus pecados en el Salmo 51. Finalmente, el mensaje se centra en el sacrificio de Jesús y en la invitación a recibir al Espíritu Santo para que el reino de Dios permanezca en el corazón.

Vivir en ese reino, plantea esta reflexión dominical, significa dejar que Dios guíe las decisiones, reconocer la necesidad de su misericordia y permitir que transforme la vida desde adentro.

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