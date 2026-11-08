En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Ataque base en Bolívar
Don Omar
Deicy Jiménez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Monseñor Rafael de Brigard explica cómo prepararse espiritualmente para el encuentro con Dios

Monseñor Rafael de Brigard explica cómo prepararse espiritualmente para el encuentro con Dios

A partir de la parábola de las diez jóvenes, el sacerdote invitó a mantener encendida la lámpara del amor, la misericordia y la esperanza, sin aplazar las decisiones de fe.

Inteligencia artificial - Dios.jpg
Inteligencia artificial - Dios
Foto: Midjourney
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los creyentes a prepararse espiritualmente para el encuentro con Dios, sin aplazar las decisiones relacionadas con la fe, el perdón y el amor al prójimo. A partir del pasaje del Evangelio de San Mateo 25, sobre la parábola de las diez jóvenes que esperaban al novio con sus lámparas, el sacerdote recordó que nadie conoce el día ni la hora del final de su vida, por lo que es importante mantener una relación cercana con Dios.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Durante su mensaje, monseñor señaló que el aceite de las lámparas representa el amor, la misericordia, el perdón y la esperanza, elementos que deben permanecer presentes en la vida cotidiana. En ese sentido, retomó una interpretación de San Agustín para explicar que la mejor manera de prepararse para el encuentro con Dios es vivir desde el amor a Él y al prójimo. “La propuesta radical de la vida cristiana” es vivir amorosamente, afirmó.

Últimas noticias

Fe Oración
Religión

Pastor Andrés Corson explica por qué los planes de Dios se cumplen incluso en medio de dificultades

Orar
Religión

Pastor César Castellanos explica cómo fortalecer fe y alcanzar sueños a través de la palabra de Dios

Publicidad

Finalmente, el sacerdote recordó que la preparación espiritual no debe dejarse para los últimos momentos de la vida, sino que debe fortalecerse diariamente mediante la oración, la Santa Misa, la confesión y las obras de misericordia. Asimismo, hizo un llamado a reconocer la presencia de Dios incluso en medio de las dificultades y a mantener viva la fe. “El cristiano es un ser vigilante”, señaló, al explicar que debe estar atento tanto a las señales de Dios en la cotidianidad como a la preparación para el encuentro definitivo con Él.

Relacionados

Reflexión del día

Oración de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad