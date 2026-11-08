Pastor César Castellanos explica cómo fortalecer fe y alcanzar sueños a través de la palabra de Dios

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invitó a los oyentes a fortalecer su fe a través de la lectura y la escucha de la palabra de Dios, al considerar que esta es la base para acercarse a Jesús y creer en las promesas divinas. Durante su mensaje, tomó como referencia el pasaje de Romanos 10:17: “Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios”, para explicar que la fe nace en el corazón cuando las personas mantienen un contacto constante con las enseñanzas bíblicas.

Castellanos también destacó la importancia de cuidar los pensamientos y las palabras que se expresan diariamente, pues, según explicó, las personas suelen concentrarse con mayor facilidad en los problemas, las quejas y las circunstancias negativas. Frente a esto, invitó a declarar las promesas de Dios y a visualizar las bendiciones que se esperan alcanzar.

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Finalmente, el líder religioso hizo un llamado a no perder los sueños ni abandonar los propósitos personales ante las dificultades, sino a perseverar mediante la oración, el entusiasmo y la fe. Recordó que las grandes conquistas pueden comenzar con pequeños pasos y que es necesario dedicar tiempo a fortalecer la relación con Dios. “Dios te llamó no para que te sentaras en una silla semana tras semana a escuchar un mensaje, sino para que tú te puedas reproducir en otros”, expresó.

Escuche la reflexión completa aquí:

