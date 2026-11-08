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Pastor César Castellanos explica cómo fortalecer fe y alcanzar sueños a través de la palabra de Dios

Durante su reflexión dominical en Blu Radio, el líder religioso invitó a dejar atrás los pensamientos negativos, perseverar en la oración y confiar en las promesas de Dios.

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Oración.
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invitó a los oyentes a fortalecer su fe a través de la lectura y la escucha de la palabra de Dios, al considerar que esta es la base para acercarse a Jesús y creer en las promesas divinas. Durante su mensaje, tomó como referencia el pasaje de Romanos 10:17: “Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios”, para explicar que la fe nace en el corazón cuando las personas mantienen un contacto constante con las enseñanzas bíblicas.

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Castellanos también destacó la importancia de cuidar los pensamientos y las palabras que se expresan diariamente, pues, según explicó, las personas suelen concentrarse con mayor facilidad en los problemas, las quejas y las circunstancias negativas. Frente a esto, invitó a declarar las promesas de Dios y a visualizar las bendiciones que se esperan alcanzar.

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Finalmente, el líder religioso hizo un llamado a no perder los sueños ni abandonar los propósitos personales ante las dificultades, sino a perseverar mediante la oración, el entusiasmo y la fe. Recordó que las grandes conquistas pueden comenzar con pequeños pasos y que es necesario dedicar tiempo a fortalecer la relación con Dios. “Dios te llamó no para que te sentaras en una silla semana tras semana a escuchar un mensaje, sino para que tú te puedas reproducir en otros”, expresó.

Escuche la reflexión completa aquí:

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