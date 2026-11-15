Monseñor Rafael de Brigard habló de los talentos que recibimos: invitó a ponerlos al servicio

Monseñor Rafael de Brigard explicó que cada persona recibe de Dios talentos, capacidades y cualidades que debe desarrollar y poner al servicio de los demás. En su reflexión dominical, tomó como referencia la parábola de los talentos, narrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, para invitar a los creyentes a reconocer los dones que han recibido y asumir la misión que les corresponde.

La lectura presenta a un hombre que, antes de salir de viaje, entrega sus bienes a tres empleados: a uno le da cinco talentos, a otro dos y al último uno. Los dos primeros trabajan con lo recibido y duplican la cantidad, mientras que el tercero lo esconde por miedo. Cuando el señor regresa, reconoce a quienes hicieron producir sus talentos y cuestiona a quien no los aprovechó.

Publicidad

A partir de este pasaje, De Brigard recordó que todos los seres humanos llegan a la vida con capacidades naturales, aunque no todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarlas. Esas cualidades permiten construir familias, comunidades y relaciones en las que cada persona puede aportar desde sus posibilidades.

El sacerdote también destacó los dones espirituales que se reciben mediante el bautismo. Los creyentes, explicó, son herederos de la obra de Cristo, de la fe, de la caridad y del mandamiento del amor. Sin embargo, esa herencia implica una responsabilidad: convertir lo recibido en una misión.



En ese sentido, señaló que el sacerdocio, la vida matrimonial, la maternidad, la paternidad, la medicina, la educación, el servicio público y las distintas profesiones representan caminos para poner las capacidades al servicio de otros.

“Don y misión”, recordó al citar la enseñanza de Juan Pablo II. Recibir un talento implica asumir la tarea de hacerlo crecer, no esconderlo por miedo o permanecer indiferente ante las necesidades de los demás.