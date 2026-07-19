¿Cómo será la instalación del Congreso 2026-2030?: Sala de Prensa, 19 de julio de 2026

Actualizado: 19 de jul, 2026
El programa Sala de Prensa del domingo 19 de julio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:
- Javier Hernández Bonnet: Analiza la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, comparando la evolución tecnológica desde 1978 y el lucrativo modelo de negocio de la FIFA.
- Andrés Carmona y Gabriel Cifuentes: Evalúan la elección del Senado donde Alfredo Deluque es favorito, analizando la fractura política entre Álvaro Uribe y el presidente De la Espriella.
- Juan Camilo Merlano: Reporta el fortalecimiento de la relación con EE. UU. mediante el "Escudo de las Américas" y la polémica de Trump sobre el fraude electoral de 2020.
- Francis Giannandrea: La pediatra describe la crisis humanitaria en La Guaira tras los sismos, destacando la urgencia de apoyo psicológico e insumos médicos para los sobrevivientes.