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De La Espriella y su guerra contra el wokismo: Sala de Prensa Blu, 4 de octubre de 2026

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 18 de octubre de 2026

Sala de Prensa Blu
Sala de Prensa Blu
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Este domingo, 18 de octubre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:

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  • Luis Guillermo Vélez: Analiza la "contrarrevolución cultural" del presidente Abelardo de la Espriella y las modificaciones narrativas en el Museo Nacional
  • Bastián Bosa: Ofrece una perspectiva antropológica sobre el woquismo, enfatizando la importancia de la diversidad cultural y el respeto a las minorías
  • Javier Garay: Evalúa las elecciones de medio término en Estados Unidos y el impacto del descontento económico en el mandato de Donald Trump
  • Óscar Darío Pérez: Explica la grave crisis fiscal de Colombia, el elevado déficit público y la urgencia de reestructurar el gasto del Estado
  • Carlos González Puche: Denuncia el crítico deterioro de la gramilla del estadio El Campín tras los conciertos y los perjuicios para los clubes bogotanos
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