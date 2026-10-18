De La Espriella y su guerra contra el wokismo: Sala de Prensa Blu, 4 de octubre de 2026

Actualizado: 18 de oct, 2026
Este domingo, 18 de octubre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:
- Luis Guillermo Vélez: Analiza la "contrarrevolución cultural" del presidente Abelardo de la Espriella y las modificaciones narrativas en el Museo Nacional
- Bastián Bosa: Ofrece una perspectiva antropológica sobre el woquismo, enfatizando la importancia de la diversidad cultural y el respeto a las minorías
- Javier Garay: Evalúa las elecciones de medio término en Estados Unidos y el impacto del descontento económico en el mandato de Donald Trump
- Óscar Darío Pérez: Explica la grave crisis fiscal de Colombia, el elevado déficit público y la urgencia de reestructurar el gasto del Estado
- Carlos González Puche: Denuncia el crítico deterioro de la gramilla del estadio El Campín tras los conciertos y los perjuicios para los clubes bogotanos