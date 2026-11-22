Este domingo, 22 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:

Andrés Caro (Director de la Fundación Estado de Derecho): Analizó la carta enviada por el presidente Abelardo de la Espriella a su gabinete, calificándola como un llamado de atención populista y una estrategia para estigmatizar a gremios y medios

Analizó la carta enviada por el presidente Abelardo de la Espriella a su gabinete, calificándola como un llamado de atención populista y una estrategia para estigmatizar a gremios y medios Monseñor Héctor Fabio Henao (Delegado para las relaciones Iglesia-Estado): Ofreció un balance sereno de los 10 años del Acuerdo de Paz, destacando la visibilización de las víctimas pero señalando la lentitud de la implementación y la violencia persistente

Ofreció un balance sereno de los 10 años del Acuerdo de Paz, destacando la visibilización de las víctimas pero señalando la lentitud de la implementación y la violencia persistente Juan Manuel Santos (Expresidente de Colombia): Defendió el cumplimiento del acuerdo por parte de los excombatientes y atribuyó la reaparición de la violencia a la falta de presencia estatal y a la conveniencia política de mantener un enemigo

Defendió el cumplimiento del acuerdo por parte de los excombatientes y atribuyó la reaparición de la violencia a la falta de presencia estatal y a la conveniencia política de mantener un enemigo Andrés Forero (Senador del Centro Democrático): Detalló los cambios a la ley de ajuste fiscal tras retirar el IVA a la canasta básica y propuso alternativas de recaudo como reducir el gasto público y gravar plataformas digitales

Detalló los cambios a la ley de ajuste fiscal tras retirar el IVA a la canasta básica y propuso alternativas de recaudo como reducir el gasto público y gravar plataformas digitales Carlos Arias (Docente de la Universidad de la Sabana): Explicó el valor simbólico del encuentro entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen durante la cumbre APEC para discutir poder geopolítico e inteligencia artificial

Explicó el valor simbólico del encuentro entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen durante la cumbre APEC para discutir poder geopolítico e inteligencia artificial Yamile Roncancio (Directora de la Fundación Justicia para Todas): Abordó la alta impunidad en casos de violencia sexual y acoso laboral en Colombia, pidiendo mayor presupuesto para la Fiscalía y la creación de redes de apoyo a víctimas