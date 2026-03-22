"Palomazo": así está el tema electoral en Colombia; Sala de Prensa Blu, programa del 22 de marzo

Sala de Prensa del domingo 22 de marzo de 2026 abordó la coyuntura política, económica y judicial del país, junto con el contexto internacional y cultural que marca la agenda.



Pedro Viveros, analista político , evaluó el panorama electoral colombiano y la solidez de las candidaturas rumbo a 2026.

, evaluó el panorama electoral colombiano y la solidez de las candidaturas rumbo a 2026. Gabriel Cifuentes, analista político, analizó encuestas recientes, el voto útil y el impacto de las fórmulas vicepresidenciales en sectores moderados.

analizó encuestas recientes, el voto útil y el impacto de las fórmulas vicepresidenciales en sectores moderados. Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, examinó la crisis institucional en Ecopetrol y su efecto en la reputación y confianza del sector energético.

examinó la crisis institucional en Ecopetrol y su efecto en la reputación y confianza del sector energético. Catalina Vargas, periodista de investigación , reveló avances sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y la estructura criminal de la Segunda Marquetalia.

, reveló avances sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y la estructura criminal de la Segunda Marquetalia. Miguel Garzón analizó el impacto cultural y económico del Festival Estéreo Picnic en Bogotá y su posicionamiento internacional.

del Festival Estéreo Picnic en Bogotá y su posicionamiento internacional. Teresita Aya, analista internacional, explicó la geopolítica entre Estados Unidos, Israel e Irán, además de la situación en Venezuela y la crisis energética en Cuba.

explicó la geopolítica entre Estados Unidos, Israel e Irán, además de la situación en Venezuela y la crisis energética en Cuba. Daliana Garzón, directora editorial de Negocios Ditu, presentó esta plataforma digital enfocada en democratizar la información económica y empresarial.

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