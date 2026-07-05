Venezuela se intenta levantar tras terremotos: Sala de Prensa, 5 de julio de 2026

Actualizado: 5 de jul, 2026
El programa Sala de Prensa del domingo 5 de julio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:
- Santiago Martínez: El corresponsal relata el impacto humano de la tragedia en Venezuela, denunciando la ineficiencia gubernamental y la profunda nostalgia ante la destrucción casi total de La Guaira.
- Cecilia López: La exministra advierte que el empalme no será transparente debido a la pérdida de tecnocracia y datos técnicos, instando a reconocer que el país tiene nuevas expectativas sociales.
- Andreina: La periodista comparte su desolación personal tras cubrir la catástrofe en su tierra natal y reporta sobre el bloqueo informativo y las restricciones impuestas por el régimen a la prensa.
- Miguel Ceballos: Explica el marco legal de las transiciones de mando y critica la extralimitación de funciones del Comisionado de Paz, sugiriendo que dicha figura debería desaparecer del organigrama estatal.
Escuche el programa completo aquí: