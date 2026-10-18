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Blu Radio  / Salud  / Acceso a alimentos nutritivos para niños: cinco formas de apoyar a familias que lo necesitan

Acceso a alimentos nutritivos para niños: cinco formas de apoyar a familias que lo necesitan

Desde el voluntariado hasta las donaciones y las campañas comunitarias, hay iniciativas que permiten contribuir al bienestar de la niñez y fortalecer el apoyo a familias vulnerables.

Nutrición
Nutrición.
Foto: Magnific
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

El acceso a alimentos nutritivos es fundamental para el crecimiento y desarrollo de los niños. Sin embargo, millones de familias en el mundo enfrentan dificultades para conseguir alimentos suficientes y saludables. Ante esta situación, las acciones individuales y colectivas pueden contribuir a fortalecer las iniciativas que buscan combatir la inseguridad alimentaria.

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Pooja Jhobalia-Pelham, directora de Herbalife Family Foundation, señala que la alimentación influye tanto en el bienestar familiar como en el desarrollo de las comunidades. Por eso, destaca la importancia de unir esfuerzos entre ciudadanos, empresas y organizaciones sociales.

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Estas son cinco formas de contribuir a esta causa.

1. Participar en jornadas de voluntariado

Los bancos de alimentos y las organizaciones sin fines de lucro necesitan voluntarios para preparar comidas, organizar donaciones y distribuir mercados. También es posible ayudar con conocimientos profesionales en áreas como comunicación, administración y finanzas. Identificar las necesidades de las entidades locales permite encontrar la mejor manera de colaborar.

2. Realizar donaciones responsables

Los aportes económicos ayudan a financiar programas de alimentación y ampliar los servicios destinados a niños y familias vulnerables. Antes de donar, conviene conocer la misión de la organización y los proyectos que desarrolla.

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Un ejemplo es el Programa Casa Herbalife, de Herbalife Family Foundation (HFF), que apoya iniciativas de nutrición, educación y bienestar infantil. Actualmente, beneficia a más de 157 organizaciones en 57 países y territorios.

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En Colombia, respalda a la Fundación Cristiana Pan de Vida, la Fundación Comparte por una Vida y la Fundación Pocalana. Según HFF, en 2025 destinó más de 105.000 dólares al país, contribuyendo a programas que beneficiaron a más de 460 niños y niñas.

3. Apoyar campañas de recolección de alimentos

Las donaciones de productos básicos pueden fortalecer el trabajo de las organizaciones comunitarias. Antes de entregar alimentos no perecederos, enlatados u otros productos, es importante consultar cuáles son los artículos que más necesitan, para garantizar que los aportes sean útiles para las familias beneficiarias.

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4. Difundir iniciativas en redes sociales

Compartir información sobre campañas, organizaciones locales y oportunidades de voluntariado puede ayudar a que más personas conozcan estas iniciativas. Es recomendable verificar los datos y utilizar los canales oficiales para facilitar que los interesados encuentren formas confiables de colaborar.

5. Invitar a otras personas a participar

Familiares, amigos y compañeros de trabajo pueden sumarse a jornadas de voluntariado, organizar colectas o apoyar proyectos comunitarios. La participación conjunta permite distribuir tareas y ampliar el alcance de las iniciativas.

Combatir la inseguridad alimentaria requiere esfuerzos compartidos. Aunque ninguna acción individual resuelve por sí sola este problema, la colaboración puede fortalecer los programas existentes y contribuir a que más niños y familias accedan a recursos esenciales para su bienestar.

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