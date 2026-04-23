¿Adiós a las hormonas y efectos secundarios? Los métodos de planificación que recomiendan expertos

Cada vez más mujeres están replanteando el uso de anticonceptivos hormonales debido a efectos secundarios como cambios en el estado de ánimo, aumento de peso o disminución del deseo sexual.

En este contexto, han cobrado relevancia alternativas que no interfieren directamente con el funcionamiento natural del cuerpo: los métodos de planificación familiar basados en el conocimiento del ciclo menstrual.

De acuerdo con la experta Lina María Acuña, profesora del Instituto Latinoamericano de la Familia de la Universidad de La Sabana, entender cómo funciona el ciclo menstrual es fundamental para tomar decisiones informadas sobre la fertilidad. Según explica, la ovulación no solo es clave para la concepción, sino también para la salud integral de la mujer.

A diferencia de los anticonceptivos hormonales, estos métodos naturales no buscan inhibir la ovulación. Por el contrario, se enfocan en identificar las señales fisiológicas del cuerpo para reconocer los días fértiles e infértiles, lo que permite a las parejas decidir cuándo tener o evitar relaciones sexuales según sus objetivos reproductivos.



Relación de pareja, referencia Foto: creada con Bing IA

Entre las alternativas más conocidas se encuentran cuatro enfoques principales, todos respaldados por observaciones científicas del ciclo menstrual, pero que requieren disciplina y, en muchos casos, acompañamiento profesional.



1. Método de la temperatura basal

Este método consiste en medir diariamente la temperatura corporal al despertar, antes de cualquier actividad. Tras la ovulación, la hormona progesterona genera un aumento leve pero sostenido en la temperatura, lo que indica que la fase fértil ha terminado. Con este registro continuo, es posible identificar con mayor precisión los días en los que no hay probabilidad de embarazo.



2. Métodos basados en el moco cervical

El moco cervical cambia a lo largo del ciclo en respuesta a las hormonas. Durante los días fértiles, suele ser transparente, elástico y lubricante. Existen dos enfoques destacados:

El método Billings, que se basa en la percepción de sensaciones como sequedad o humedad.

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El modelo Creighton, que implica una observación más detallada de las características físicas del moco, como su textura y elasticidad.

Ambos parten del mismo principio, pero difieren en la forma de análisis.



3. Método sintotérmico

Combina la medición de la temperatura basal con la observación del moco cervical y, en algunos casos, cambios en el cuello uterino. Este enfoque integral permite identificar con mayor exactitud la ventana fértil, desde la aparición del moco hasta el aumento sostenido de la temperatura.



4. Métodos sintohormonales

Incluyen el uso de tiras reactivas para medir hormonas en la orina. Uno de los más conocidos es el método Marquette. Aunque estos test detectan cambios hormonales asociados a la ovulación, no siempre confirman que esta haya ocurrido, por lo que suelen complementarse con otros indicadores.

Más allá de evitar o buscar un embarazo, estos métodos ofrecen beneficios adicionales. Permiten a las mujeres conocer mejor su cuerpo, detectar irregularidades en el ciclo y participar activamente en su salud reproductiva.

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Sin embargo, los expertos advierten que su efectividad depende en gran medida del aprendizaje adecuado y la constancia. No se trata de soluciones automáticas, sino de procesos que implican compromiso individual y en pareja.

“La fertilidad no es un asunto individual, sino compartido. Es una responsabilidad que se construye entre ambos”, concluye la especialista.

En un momento en el que la conversación sobre salud femenina está evolucionando, los métodos naturales resurgen como una opción válida para quienes buscan alternativas más alineadas con los procesos fisiológicos del cuerpo.