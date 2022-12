Al Senado habría llegado el primer caso de coronavirus

El senador conservador Laureano Acuña tuvo que retirarse de la sesión luego de señalar que no se sentía en buenas condiciones. “En el día de ayer estuve en la Gobernación del Atlántico en una reunión del comité técnico de la problemática del COVID-19 y el día de hoy la noticia es que uno de los alcaldes que asistió con nosotros salió positivo. Yo me he sentido mal, espero que Dios me ilumine y me salvaguarde”, expresó.

El congresista se dirigió a practicarse la prueba del coronavirus en su casa donde también se la practicarían a sus familiares.

Publicidad

Le puede interesar: Confirman que la pérdida del olfato y del gusto es un síntoma de COVID-19

“Por seguridad mía, de mi familia, por responsabilidad con mis hijos, quiero salir de esto, pero en verdad me siento muy mal porque tengo una tos avanzada, tengo un dolor fuerte en el cuerpo, con una fiebre que no me gusta para mi organismo”, manifestó un poco fatigado el senador barranquillero.

En las próximas 48 horas está previsto que se presente el resultado de la prueba y de ser positiva sería el segundo caso en el Congreso, luego que el representante Liberal José Luis Correa diera positivo tras asistir a una sesión presencial en la Cámara.

Publicidad