Alerta por hantavirus: OMS revela detalles sobre la transmisión entre personas

La alerta sanitaria internacional crece tras confirmarse un brote de hantavirus en un crucero de lujo en el océano Atlántico. La Organización Mundial de la Salud reveló nuevos detalles que apuntan a un escenario poco habitual: la posible transmisión de este virus entre personas, algo que solo se ha documentado en una de sus variantes.

El brote se registró a bordo del buque MV Hondius, donde viajaban 147 personas entre pasajeros y tripulación. Hasta el momento, se han confirmado tres fallecidos y al menos cuatro casos sospechosos, mientras que dos pacientes continúan bajo observación médica en el barco, que permanece frente a las costas de Cabo Verde.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de la cepa Andes del hantavirus, la única variante conocida que puede transmitirse de persona a persona. Este resultado fue confirmado por el Hospitales Universitarios de Ginebra tras realizar pruebas PCR a personas que estuvieron en el crucero.

Hantavirus Foto: ChatGPT

Generalmente, los hantavirus se contagian por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados, pero la cepa Andes ha mostrado capacidad de propagación entre seres humanos, principalmente en entornos cerrados o de contacto estrecho.



Qué dice la OMS sobre el brote en el crucero

La directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, explicó que la prioridad inmediata es evacuar a los dos pacientes que permanecen en el barco. Ambos están estables, pero presentan síntomas que requieren atención hospitalaria especializada.



Además, la experta confirmó que se trabaja bajo la hipótesis de contagio entre humanos, especialmente entre personas con contacto cercano.

“El entorno del crucero pudo facilitar la transmisión, especialmente entre quienes compartían espacios reducidos”, señaló.



Cómo se habría originado el contagio

Las primeras investigaciones apuntan a que el virus no se originó dentro del barco. El caso inicial corresponde a un ciudadano holandés que habría contraído la infección en Argentina antes de embarcar.

Según la OMS, el periodo de incubación del hantavirus puede durar entre una y seis semanas, lo que refuerza la teoría de un contagio previo al viaje. Sin embargo, durante el recorrido —que incluía actividades en contacto con la naturaleza— se habrían generado las condiciones para nuevos contagios.



Síntomas y evolución de los casos detectados

Los casos confirmados han presentado una evolución rápida, lo que también ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias. Entre los síntomas reportados se encuentran:



Fiebre alta

Dolor de cabeza

Dificultad respiratoria

Síntomas gastrointestinales

Signos de neumonía en casos graves

Uno de los pacientes fue evacuado a Sudáfrica y permanece en una unidad de cuidados intensivos, mientras que otros casos están siendo monitoreados.

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Mientras tanto, la OMS coordina acciones con las autoridades sanitarias de España para que el barco pueda llegar a las Islas Canarias, donde se realizaría una investigación epidemiológica completa, junto con procesos de desinfección y evaluación del riesgo para los pasajeros.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad español ha indicado que no tomará decisiones hasta contar con todos los datos epidemiológicos recolectados en Cabo Verde.

Aunque el hantavirus no es altamente contagioso en comparación con otros virus respiratorios, la confirmación de transmisión entre personas en este brote ha encendido las alarmas sanitarias a nivel global. Las investigaciones continúan para determinar el alcance real del contagio y evitar una posible propagación mayor.