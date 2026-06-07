¿Arrancarse las canas estimula la alopecia? Esto advierten los expertos

Encontrar una cana y arrancarla de inmediato es una reacción frecuente para muchas personas. Durante años ha circulado la creencia de que al quitar una cana aparecerán varias más en el mismo lugar, pero los especialistas aseguran que ese mito no tiene respaldo científico. Sin embargo, sí existe otro riesgo menos conocido que podría afectar la salud capilar a largo plazo.

Expertos en salud del cabello advierten que arrancar canas de manera repetitiva puede generar daños progresivos en el folículo piloso, hasta el punto de favorecer la pérdida permanente de cabello en determinadas zonas del cuero cabelludo.

Aunque una cana aislada no representa un problema, convertir esta práctica en un hábito frecuente sí puede traer consecuencias que van más allá de lo estético.

El daño repetido al folículo genera microtraumas e inflamación

De acuerdo con especialistas en restauración capilar, cada vez que una persona arranca un cabello desde la raíz se produce una pequeña lesión en el folículo.

Cuando esta acción se repite durante meses o incluso años, el tejido comienza a sufrir microtraumas e inflamación constante. Con el tiempo, este proceso puede derivar en fibrosis, debilitamiento del cabello y disminución de la densidad capilar.

"Arrancar los cabellos continuamente sí puede predisponer a debilidad y, por ende, a caída progresiva", explicó Nicole Saaibi Nisimblat, directora médica de Medicapilar.

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Según la especialista, aunque las canas no se multiplican por ser arrancadas, el daño acumulado sí puede afectar la capacidad del folículo para producir cabello sano.

BLU Radio // Calvicie // Foto: AFP

¿Arrancar canas puede causar alopecia? Esto advierten los expertos

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Los expertos comparan esta práctica con lo que ocurre en casos de tricotilomanía, una condición caracterizada por el impulso recurrente de arrancarse el cabello.

La médica explicó que el efecto es similar a "arrancar una planta de su maceta", ya que la agresión repetida puede terminar afectando la estructura que permite el crecimiento normal del cabello.

En estos escenarios, la lesión constante sobre el folículo puede generar zonas con pérdida visible de cabello. Además, cuando una cana vuelve a crecer tras haber sido arrancada, suele hacerlo en una dirección diferente, lo que hace que se perciba aún más notoria.

No existe actualmente ningún tratamiento que cure las canas

Otro de los mensajes que recalcan los expertos es que, hasta el momento, no existe un tratamiento capaz de eliminar definitivamente las canas.

Además, advierten sobre los riesgos de seguir remedios caseros o fórmulas virales difundidas en redes sociales sin supervisión médica. Algunas de estas prácticas pueden provocar quemaduras, inflamación severa e incluso distintos tipos de alopecia.

"Lo que no está indicado es recurrir a tratamientos vistos en redes sociales sin respaldo clínico", advirtió Saaibi Nisimblat, quien señaló que estas prácticas pueden derivar en quemaduras o caída del cabello.

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Los especialistas también señalan que factores como una alimentación desbalanceada y el consumo de cigarrillo pueden acelerar el deterioro del folículo piloso. Por ello, recomiendan acudir a una valoración médica ante cualquier inquietud relacionada con las canas o la pérdida de cabello, con el fin de recibir orientación profesional y evitar daños permanentes.