Así ha cambiado el negocio de la nutrición en Colombia tras 25 años

El negocio de la nutrición y el bienestar en Colombia ha cambiado de manera importante durante los últimos 25 años.

La oferta dejó de concentrarse únicamente en productos tradicionales y hoy incluye suplementos, alimentos funcionales, nutrición deportiva y alternativas dirigidas a diferentes necesidades relacionadas con el cuidado personal.

Nutrición Foto: Pexels

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En medio de esa transformación, Herbalife cumple 25 años de operaciones en el país y asegura que Colombia se ha convertido en uno de sus mercados estratégicos en Centro y Sudamérica. La compañía cuenta actualmente con una comunidad de más de 50.000 Distribuidores Independientes y reportó ventas superiores a los $175.000 millones durante 2025.

La tendencia se habría mantenido durante 2026. Según las cifras entregadas por la compañía, durante el primer semestre de este año las ventas registraron un crecimiento del 5 % frente al mismo periodo de 2025.



Uno de los cambios en este sector está relacionado con la variedad de productos disponibles para los consumidores. En el caso de Herbalife, el portafolio que comercializa en Colombia supera las 45 referencias entre alimentos, suplementos dietarios y productos de nutrición externa.

Durante los últimos cinco años, la compañía ha incorporado nueve lanzamientos al mercado colombiano, con productos relacionados con proteínas, nutrición deportiva, bebidas funcionales y alternativas asociadas con el bienestar y la salud cardiovascular.

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“El crecimiento del 5 % en ventas registrado durante el primer semestre de 2026 refleja la fortaleza de nuestra operación en Colombia y el compromiso de nuestros Distribuidores Independientes”, afirmó Andrés Peñuela, director de Ventas y Mercadeo de Herbalife para Colombia, Venezuela y Bolivia.

El modelo de negocio también ha experimentado modificaciones en la manera de gestionar los pedidos. La empresa implementó el despacho directo al consumidor final y estableció alianzas para fortalecer su operación logística. De acuerdo con sus cifras, este sistema permite realizar entregas en menos de 24 horas en la mayoría de las ciudades y ha contribuido a mantener niveles de satisfacción superiores al 90 %.

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El cambio busca, además, reducir la necesidad de que los Distribuidores Independientes mantengan inventarios y se encarguen directamente de las entregas, modificando parte de la dinámica que tradicionalmente ha acompañado a los modelos de venta directa.

Otro de los espacios en los que la industria de la nutrición ha ganado presencia es el deporte. En Colombia, Herbalife actualmente cuenta con la tenista Camila Osorio en su Team Herbalife y tiene patrocinios vinculados con competencias como la Media Maratón de Bogotá, la Maratón de Medellín y la Maratón de Barranquilla.

Durante sus 25 años en el país, la compañía también ha vinculado su marca con deportistas como Mario Yepes, David Ospina, Caterine Ibargüen, Yoreli Rincón, Carlos Oquendo y Juan Guillermo Cuadrado, además de equipos como Millonarios FC.

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Para Raúl Manrique, vicepresidente para Centro y Sudamérica de Herbalife, el crecimiento de la operación colombiana también está relacionado con la comunidad que se ha construido alrededor del modelo de negocio.

“Estos 25 años nos encuentran con una presencia sólida y con la determinación de consolidar al país como un referente regional en innovación, nutrición y emprendimiento”, señaló el directivo.

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La evolución de este mercado también ha llevado a las empresas del sector a prestar atención a asuntos que van más allá de la comercialización de productos. En Colombia, Herbalife desarrolla parte de sus programas sociales mediante la Herbalife Family Foundation (HFF).

A través del programa Casa Herbalife, la fundación apoya actualmente a la Fundación Cristiana Pan de Vida, la Fundación Comparte por una Vida y la Fundación Pocalana. Durante 2025, destinó más de 105.000 dólares a estas organizaciones, con programas de nutrición que beneficiaron a más de 460 niños y niñas.

La organización también participa como empresa aliada de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), en iniciativas relacionadas con el hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil.

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A esto se suman acciones ambientales. Herbalife participa en el Plan Colectivo de Envases y Empaques liderado por Punto Azul, una iniciativa relacionada con la sostenibilidad, la economía circular y la gestión de residuos.

En materia de prácticas comerciales, la compañía cuenta además con la Certificación Categoría Oro del Código de Ética de la Asociación Colombiana de Venta Directa (ACOVEDI) y participa en iniciativas y códigos de conducta de la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA).