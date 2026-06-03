AstraZeneca nombra a Brian Narváez como nuevo Country President para el Clúster Andino

La farmacéutica global AstraZeneca anunció el nombramiento del colombiano Brian Narváez como nuevo Country President para el Clúster Andino, una región estratégica que integra las operaciones de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Con esta designación, la compañía busca fortalecer su presencia en estos mercados y avanzar en iniciativas enfocadas en innovación, acceso a tratamientos y desarrollo de soluciones para los principales desafíos de salud pública.

El nombramiento representa un nuevo paso en la trayectoria profesional de Narváez, quien cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en sectores como la industria farmacéutica, la tecnología y el consumo masivo. Durante su carrera ha liderado proyectos relacionados con estrategia corporativa, acceso al mercado y desarrollo de negocios, áreas consideradas clave para la expansión y consolidación de compañías en entornos altamente competitivos.

Un liderazgo con experiencia internacional

Antes de asumir la presidencia del Clúster Andino, Brian Narváez desempeñó funciones en Estados Unidos, donde estuvo al frente de estrategias vinculadas al área respiratoria de AstraZeneca. Su experiencia en mercados internacionales y su conocimiento del sector salud fueron factores determinantes para asumir la dirección de una región que concentra importantes oportunidades de crecimiento para la compañía.

Desde su nueva posición, tendrá la responsabilidad de coordinar la estrategia regional, impulsar proyectos de innovación científica y fortalecer la relación de la organización con gobiernos, instituciones de salud, profesionales médicos y demás actores del ecosistema sanitario.



Enfoque en innovación y equidad en salud

De acuerdo con la información entregada por la empresa, uno de los principales objetivos de esta nueva etapa será promover iniciativas que permitan ampliar el acceso a la innovación médica y contribuir al fortalecimiento de sistemas de salud más resilientes y sostenibles.

Narváez destacó que la región andina cuenta con un amplio potencial para transformar la atención médica mediante la ciencia y la innovación. También señaló que espera trabajar de manera conjunta con equipos internos y aliados estratégicos para acercar soluciones de salud a más personas y generar un impacto positivo en las comunidades.

Es un honor asumir este nuevo reto en una región con un enorme potencial para transformar la salud a través de la innovación. Estoy entusiasmado por trabajar junto a nuestros equipos y aliados para acercar la ciencia a quienes más la necesitan y contribuir al fortalecimiento de sistemas de salud más resilientes y sostenibles afirmó Brian Narváez.

Este enfoque está alineado con las tendencias globales del sector farmacéutico, donde cada vez cobra mayor relevancia la colaboración entre compañías, autoridades sanitarias y organizaciones médicas para responder a los desafíos asociados con enfermedades crónicas, patologías complejas y el envejecimiento de la población.

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La apuesta de AstraZeneca en la región andina

Con la llegada de Brian Narváez a la presidencia regional, AstraZeneca ratifica su interés por consolidar su presencia en los países andinos y continuar impulsando programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. La compañía señaló que seguirá trabajando en el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a fortalecer los sistemas de salud y generar beneficios para las comunidades.

Actualmente, AstraZeneca es una de las principales compañías biofarmacéuticas del mundo y centra sus esfuerzos en la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos para algunas de las enfermedades más complejas. Su portafolio incluye áreas terapéuticas como oncología, enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, patologías respiratorias e inmunológicas, además de tratamientos para enfermedades raras.

Un reto estratégico para los próximos años

La designación de Brian Narváez ocurre en un contexto en el que la industria farmacéutica enfrenta el desafío de acelerar la innovación y ampliar el acceso a tratamientos de alta complejidad en mercados emergentes. En este escenario, el Clúster Andino representa una región clave para impulsar nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento.

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Con experiencia internacional y conocimiento del sector, el ejecutivo colombiano asumirá la tarea de liderar la estrategia regional de AstraZeneca, fortaleciendo la presencia de la compañía en Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, mientras impulsa iniciativas enfocadas en ciencia, innovación y sostenibilidad del sistema de salud.