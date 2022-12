Aumentó cremación de cuerpos por COVID-19 en Bucaramanga

Según funcionarios de la Funeraria La Colina de Santander el trabajo en los hornos de cremación de cuerpos se ha venido duplicando en los últimos días, teniendo en cuenta que los fallecimientos producto del COVID-19 han venido aumentando aceleradamente en la región.

En el departamento los casos positivos de COVID-19 supera los 8.000 y las muertes se duplicaron en las últimas semanas.

Publicidad

“Nosotros hemos pasado de recibir un cuerpo de COVID-19 a cuatro cuerpos por día, y algo que las autoridades no han tenido en cuenta es que los cuerpos que van a cremación no son solo los casos confirmados, son también los sospechosos, porque no es sólo el caso confirmado”, explicó José Martínez gerente de Funeraria La Colina.

De igual forma el funcionario explicó que por cada paciente que llega con la enfermedad confirmada, llegan también 4 que son sospechosos que, de igual forma deben ser cremados; esta situación ha ocasionado que los trabajadores de los hornos de cremación deban doblar los turnos de trabajo y extender las jornadas hasta altas horas de la noche.

“La Secretaria de Salud de Santander ha sugerido a los ciudadanos que se debe hacer la cremación de los cuerpos antes que hacer la inhumación o entierro, y en eso la apoyamos, porque no sabemos qué puede pasar en cuatro años con esos restos”, agregó Martínez.

La cremación de un cuerpo tarda generalmente entre una hora o dos horas pero en este caso están llegando con diferentes materiales, bolsas y elementos de las clínicas, utensilios de plástico que se emplean en los respiradores artificiales y todo eso debe ir al horno y eso hace que el proceso esté superando las dos horas.

Publicidad

“Hemos tenido problemas con los tiempos para entregar las cenizas, eso genera frustración en las personas, pero todo se debe a un tema de tiempos con los que no estábamos acostumbrados y con el volumen de cuerpos que es muy inusual para nosotros; y estamos procurando, dentro de nuestras capacidades darles la tranquilidad a las personas que estamos generando el respeto a la memoria de sus familiares y algunas veces no es fácil entregar ese mensaje”, aseguró Martínez.

Publicidad