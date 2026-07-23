Cada día 1.100 pacientes necesitan una transfusión de sangre en Colombia

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, el Instituto Nacional de Salud presentó un balance sobre la disponibilidad de sangre en Colombia e insistió en la necesidad de fortalecer la cultura de la donación voluntaria.

Según la entidad, durante 2025 se registraron 1.006.392 donaciones aceptadas, una cifra que permitió atender a 407.871 pacientes en todo el territorio nacional mediante más de 1,45 millones de transfusiones de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados. En lo corrido de 2026, entre enero y mayo, ya se reportan 341.288 donaciones y más de 460.000 transfusiones realizadas.

De acuerdo con el INS, cerca de 1.100 pacientes requieren diariamente una transfusión de sangre en Colombia. Estos procedimientos son fundamentales para la atención de personas en unidades de cuidado intensivo, servicios de urgencias, cirugías, tratamientos oncológicos, enfermedades hematológicas, trasplantes y complicaciones durante el embarazo y el parto.

Suministrada

Solo en 2025, el 28,6 % de las transfusiones se realizó en unidades de cuidado intensivo para adultos, mientras que el 16,9 % correspondió a pacientes atendidos en urgencias. Además, cada día más de 325 mujeres en edad fértil y alrededor de 51 menores de un año necesitaron transfusiones.



Las cifras también muestran que los jóvenes continúan siendo quienes más donan sangre en el país. El 50,6 % de los donantes tiene entre 18 y 34 años, y las mayores tasas de donación se registran en Bogotá y Santander, con 43 donantes por cada mil habitantes entre los 18 y 65 años, seguidos por Atlántico, Huila, Caldas, Risaralda y Tolima.

El INS señaló que, aunque el grupo sanguíneo O positivo es el más frecuente en Colombia, existen grupos de mayor complejidad para abastecer, como el O negativo y el AB para plasma, por lo que reiteró la importancia de contar con donantes de todos los grupos sanguíneos.

Actualmente, el país dispone de 80 bancos de sangre que trabajan para garantizar el suministro de hemocomponentes, mientras la entidad invitó a la ciudadanía a donar de manera periódica para mantener las reservas necesarias y responder a las necesidades del sistema de salud.