Cerrarán parte de la comuna Santa Cruz de Medellín por brote de coronavirus

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció varias medidas que comenzarán a aplicar a partir de lunes en el marco de la atención de COVID- 19 en la ciudad.

Una de ellas es que se adelantará un cierre en la parte baja de la comuna Santa Cruz, pues allí se tiene identificado un brote del virus.

“Vamos a seguir con esta estrategia territorial de muestreo y testeo. Por ello, vamos a implementar una cuarentena en esta parte de la comuna. Con la Policía y el Ejército estaremos ayudando con el abastecimiento de las personas que viven allí”, dijo Quintero.

Aunque el alcalde no precisó cuánto durará el cierre, se espera que durante este cierre se terminen de tomar las muestras y se de la recuperación de las personas contagiadas.

El alcalde insistió que todas las personas deben usar el tapabocas tanto en espacios públicos como en el metro de Medellín. Quiénes no lo hagan "no podrán usar este sistema de transporte por 15 días".