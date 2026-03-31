Ciberataques a la SuperSalud resultaron en robo de información de usuarios

La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que los recientes ciberataques contra sus sistemas derivaron en el robo de información vinculada a trámites y documentos de los usuarios.

Según la entidad, personas no autorizadas lograron acceder a la plataforma tecnológica y descargar datos, lo que podría comprometer información personal de ciudadanos que han presentado peticiones, quejas, reclamos o denuncias.

Ciberataque / Hacker / Imagen de referencia / Foto: Bing Image Creator

El incidente fue detectado mediante los sistemas de monitoreo, lo que permitió activar medidas para contener el acceso irregular, bloquear rutas de ingreso y mantener la operación bajo control.

Posteriormente, la entidad inició la evaluación del alcance de la información comprometida, con el fin de determinar el impacto real sobre los usuarios.



En paralelo, la Superintendencia anunció que ya se adelantan acciones penales para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Asimismo, indicó que se están reforzando los mecanismos de seguridad en sus plataformas para prevenir nuevos ataques y proteger la información que administran.