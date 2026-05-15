Cinco pacientes ya reciben la vacuna rusa "Oncopept" contra el cáncer

Cinco pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal comenzaron el tratamiento con la vacuna peptídica personalizada Oncopept, desarrollada en Rusia como parte de una estrategia médica enfocada en terapias adaptadas a las características específicas de cada tumor. El anuncio fue realizado por Veronika Skvortsova, directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia (FMBA).

Según detalló la funcionaria, el programa ya seleccionó a 35 personas mediante un sistema electrónico de solicitudes. De ese grupo inicial, cinco pacientes avanzaron a la fase de preparación clínica, proceso que incluye la extracción de material tumoral para diseñar una formulación individualizada del tratamiento.

El primer paciente inició la terapia en marzo y ya recibió seis de las siete dosis contempladas en el protocolo médico. La administración del medicamento se divide en varias etapas: las primeras cinco aplicaciones se suministran durante un período de tres semanas, mientras que las dos restantes están previstas para las semanas 12 y 23 del tratamiento.

Skvortsova informó que los resultados preliminares muestran una respuesta favorable en términos de tolerancia y seguridad. De acuerdo con las declaraciones oficiales, los pacientes tratados hasta el momento no han presentado complicaciones relevantes asociadas a la aplicación de la vacuna. Además, las autoridades sanitarias señalaron que el tratamiento logró generar la respuesta inmunológica esperada.



No obstante, los especialistas indicaron que aún será necesario realizar un seguimiento prolongado para determinar la eficacia clínica del procedimiento. Entre los aspectos que se evaluarán durante los próximos meses se encuentran la posible reducción del tamaño del tumor y el comportamiento de las metástasis en los pacientes que participan en esta etapa inicial.

Oncopept forma parte de una línea de tratamientos personalizados orientados a actuar sobre tumores ya existentes. A diferencia de las vacunas tradicionales utilizadas para prevenir enfermedades, esta terapia está diseñada específicamente para pacientes que ya cuentan con un diagnóstico oncológico confirmado. Su formulación depende de las características biológicas y moleculares detectadas en cada caso particular.

El desarrollo de vacunas peptídicas personalizadas se basa en el análisis del tejido tumoral extraído de los pacientes. Con esa información, los especialistas elaboran una composición destinada a estimular el sistema inmunológico para identificar y atacar células asociadas al tumor.

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Las autoridades rusas también confirmaron que Oncopept fue incorporada al sistema público de salud dentro del Programa de Garantías Estatales. Gracias a esta inclusión, las personas seleccionadas para el tratamiento pueden acceder al medicamento de forma gratuita mediante el seguro médico obligatorio vigente en el país.

El avance del proyecto ocurre en paralelo a otras investigaciones biomédicas impulsadas por Rusia en el campo de las vacunas y terapias inmunológicas. En los últimos meses, instituciones científicas del país también informaron sobre desarrollos vinculados al dengue y otras enfermedades infecciosas.

La implementación de Oncopept marca una nueva fase en la aplicación de tratamientos individualizados para pacientes oncológicos en Rusia. Aunque el número de participantes sigue siendo reducido y los estudios continúan en observación, las autoridades médicas consideran que esta etapa permitirá recopilar datos relevantes sobre el comportamiento clínico de la terapia en condiciones reales.

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Por ahora, la evaluación se centra en monitorear la evolución de los pacientes incluidos en el programa y en medir la respuesta inmunológica generada tras las aplicaciones. Los resultados definitivos dependerán de análisis posteriores y de la evolución médica registrada durante los próximos meses.

La FMBA indicó que el proceso de selección de nuevos pacientes continúa activo mediante la plataforma electrónica habilitada para las solicitudes. Mientras tanto, los equipos médicos mantienen el seguimiento clínico de quienes ya comenzaron el esquema terapéutico con la vacuna personalizada.