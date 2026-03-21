Cirugía cerebral para tratar la depresión: una opción que ya cambia vidas

El neurocirujano colombiano William Omar Contreras López, experto en neuromodulación, durante una entrevista en el programa Casa Blu de Blu Radio, habló sobre lo que hoy en día es una realidad médica: operar el cerebro para tratar la depresión. Este innovador procedimiento que ya viene transformando la vida de muchos pacientes con cuadros severos.

Según el especialista, la depresión no solo está relacionada con sustancias químicas del cerebro, sino también con el mal funcionamiento de sus circuitos.

"El paciente que entra en depresión tiene hiperactivado los circuitos de tristeza y de vacío. Por eso ese paciente no siente placer en hacer ninguna actividad, se siente vacío, tiene problemas para planificar precisamente porque hay una desconexión con la corteza prefrontal que es la que nos permite planificar el placer", señaló.

En ese contexto, la neuromodulación surge como una alternativa para aquellos casos que no responden a tratamientos tradicionales como medicamentos o terapia psicológica. El procedimiento consiste en estimular zonas específicas del cerebro mediante electrodos, con el fin de restablecer el equilibrio emocional.



Contreras aseguró que los resultados han sido prometedores. "Hemos alcanzado una tasa de éxito del 90% en pacientes declarados refractarios, en pacientes que estaban buscando eutanasia, en pacientes que no encontraban solución para su vida y sobre todo años perdidos de vida", afirmó.

Pese a que la idea de una cirugía cerebral puede generar temor, el médico explicó que se trata de un procedimiento seguro, con riesgos inferiores al 1%. Además, destacó que hoy la tecnología permite intervenciones mucho más precisas e individualizadas, alejadas de prácticas antiguas como la lobotomía.

El especialista también hizo un llamado a identificar a tiempo los síntomas de la depresión. Entre ellos mencionó la tristeza persistente, alteraciones del sueño y la alimentación, falta de motivación y pérdida del placer por actividades cotidianas durante más de dos semanas.

Publicidad

Finalmente, insistió en la importancia de buscar ayuda profesional. "Como es una enfermedad que no se ve, la gente se esconde... si tú tienes alguna de esas condiciones por más de dos semanas, tienes una depresión y tienes que buscar ayuda con psicólogos y con psiquiatras", concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: