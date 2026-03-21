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Blu Radio  / Salud  / Cirugía cerebral para tratar la depresión: una opción que ya cambia vidas

Cirugía cerebral para tratar la depresión: una opción que ya cambia vidas

Un neurocirujano colombiano explicó cómo la neuromodulación permite intervenir los circuitos del cerebro en pacientes con depresión severa, alcanzando altos niveles de efectividad.

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