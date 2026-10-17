Cirugía robótica en Colombia: el HIC busca realizar hasta 4.000 procedimientos al año

El Hospital Internacional de Colombia alcanzó las primeras 100 cirugías robóticas con el sistema Mantra 3 en dos o tres meses. Su director médico, Jonathan Cáceres Prada, explicó en El Radar de Blu Radio los beneficios de esta tecnología, las especialidades que abarca y los planes para ampliar su acceso a los pacientes.

El uso de la cirugía robótica en Colombia avanza con nuevos retos en capacitación, financiación y acceso a tratamientos especializados. El Hospital Internacional de Colombia (HIC) completó sus primeras 100 intervenciones con el sistema Mantra 3 y se trazó una meta de entre 3.500 y 4.000 procedimientos anuales.

Médicos, intención a pacientes. Fotografía de referencia tomada del Magnific.

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En entrevista con El Radar de Blu Radio, el doctor Jonathan Cáceres Prada, director médico de la institución, destacó que alcanzar este resultado ha requerido un proceso de formación para los cirujanos y ajustes administrativos para facilitar el acceso a esta tecnología.

“Llevamos más o menos dos o tres meses trabajando. Es una nueva tecnología que está entrando al país y, por lo tanto, se ha tenido que hacer un despliegue y un programa muy grande de capacitación para todos los cirujanos”, explicó Cáceres.



¿Qué pacientes pueden acceder a una cirugía robótica en el HIC?

El director médico señaló que el hospital realiza estos procedimientos a pacientes afiliados a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado con las que tiene contrato, siempre que la intervención esté indicada y corresponda a los servicios contratados.

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El acceso también ha implicado revisar los mecanismos de aseguramiento y pago para incorporar una tecnología de alto costo. Según Cáceres, el objetivo es acercar los tratamientos especializados a más colombianos.

“Siempre tratamos de cumplir con ese estándar de servicio, que sea accesible a todas las personas, sin distingo de aseguradoras, sin distingo de razas, sin distingo de religión, sin distingo de ninguna variable que clasifique a los pacientes”, precisó.

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¿Qué ventajas tiene la cirugía robótica frente a la tradicional?

El sistema Mantra 3 se utiliza en distintas especialidades, entre ellas cirugía de tórax, cardiovascular, oncológica y hepatobiliar. El médico indicó que los procedimientos susceptibles de realizarse mediante laparoscopia también pueden ser candidatos a la asistencia robótica.

Entre los beneficios mencionó una mayor precisión, menor trauma en los tejidos, menos dolor posoperatorio, menor pérdida de sangre y una posible reducción del riesgo de complicaciones e infecciones. También destacó la recuperación funcional más rápida y una estancia hospitalaria más corta.

Médicos en cirugía. Fotografía de referencia tomada de Magnific.

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Sin embargo, aclaró que estas operaciones no son autónomas: el cirujano controla los movimientos del robot desde una consola. “En este momento es el cirujano de carne y hueso que está detrás del robot. Él está controlando cada uno de sus movimientos”, afirmó.

El hospital proyecta ampliar su capacidad de cirugía robótica

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Cáceres indicó que el HIC cuenta con cuatro robots para cirugía, además de uno destinado a ortopedia. La meta es aumentar el volumen de procedimientos mediante la capacitación del personal sanitario y el fortalecimiento del acceso de los pacientes.

“Tenemos la meta de llegar a operar por lo menos 3.500 a 4.000 personas por año”, señaló el director médico, quien destacó que el hospital trabaja para desarrollar esa capacidad durante este año y el siguiente.

Escuche la entrevista completa aquí: