Alertan por venta no autorizada de dos reconocidos medicamentos homeopáticos en Colombia

La empresa Heel Colombia Ltda. emitió una alerta dirigida a consumidores, pacientes y profesionales de la salud tras detectar en el mercado colombiano productos que utilizan las marcas Engystol y Neurexan con presentaciones no corresponden a las comercializadas oficialmente por la compañía.

En un comunicado la empresa advirtió que el uso de estas denominaciones sin autorización puede generar confusión sobre el origen, la autenticidad, la composición y la calidad de los productos ofrecidos al público. Además, se desconoce qué contienen los envases detectados, por lo que tampoco es posible confirmar sus condiciones de almacenamiento.

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Ante esta situación, Heel recomendó abstenerse de comprar, dispensar, recomendar o utilizar estos productos mientras no se comprueben plenamente su autenticidad y procedencia, debido a los posibles riesgos para la salud de los consumidores.

Como referencia para identificar las presentaciones oficiales, Heel Colombia indicó que Engystol se comercializa en frascos de 50 tabletas, con registro sanitario INVIMA MH2016-0000378-R1, mientras que Neurexan se distribuye en frascos de 50 tabletas, con registro sanitario INVIMA MH2011-0001748.



La empresa sostuvo que sus productos oficiales se fabrican bajo estándares internacionales de calidad, cuentan con trazabilidad y se distribuyen a través de canales autorizados y recordó que es la única compañía autorizada para el uso y la explotación comercial de estas marcas en Colombia.

Frente a los productos detectados, Heel informó que la situación ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, incluido el Invima. La empresa aseguró que continuará colaborando con las entidades correspondientes y que tomará las medidas legales y regulatorias necesarias para proteger a los consumidores y sus marcas registradas.

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Quienes identifiquen presentaciones sospechosas pueden reportarlas a través de los correos electrónicos pqr@heel.com.co e info@heel.com.co.