¿Colombia saldrá ilesa por efectos del coronavirus? Banco de la República responde

Luego de conocerse la decisión del Banco Central Estadounidense de reducir las tasas de interés en medio punto porcentual tras los efectos que se han generado en la economía por cuenta de la propagación del coronavirus, el Banco de la República admitió que pese a que el efecto no es certero en este momento y el país no está en riesgo, Colombia no resultará del todo exenta de afectaciones.

"La incertidumbre e impacto son mayores a los que teníamos originalmente al principio de año, en este momento sería irresponsable cuantificar. Estamos evaluando el impacto (…) No vamos a salir totalmente ilesos de lo que está afectando a las economías mundiales”, dijo Ana Fernanda Maiguashca, codirectora del Banco de la República.

Publicidad

Le puede interesar: Argentina y Chile confirman primeros casos de coronavirus

Respecto a la depreciación del peso que se ha registrado en las últimas semanas, afirmó que se necesita revisar qué tan transitorios son esos impactos, mientras explicó que el traslado de las depreciaciones en Colombia no es muy alto, pero se está en un territorio donde hay que terminar de evaluar los choques y cómo puede repercutir en Colombia.

“Esa norma general de que el traslado de depreciación a inflación es relativamente bajo para Colombia, es una característica que en todo caso tenemos que evaluar para ver cómo se acaba de configurar este choque que le está pegando a la tasa de cambio y que tiene canales, sobre todo por vía de los precios de petróleo. Nuestra relación de comercio con Asia no es muy importante, pero, en cualquier caso, estamos en un entorno donde muchos países se ven afectados”, agregó la funcionaria.

Publicidad