Darse un gusto ya no tiene por qué ser sinónimo de culpa o de romper por completo una dieta. En Colombia, la forma de consumir antojos está cambiando y cada vez más personas buscan equilibrio entre el placer y la alimentación consciente. Ya no se trata solo de satisfacer un impulso, sino de entender qué se está comiendo y cómo encaja dentro de la rutina diaria.

Este cambio responde a una tendencia, pues los consumidores revisan etiquetas, comparan ingredientes y prefieren opciones más transparentes. Según expertos del sector, el gusto sigue siendo importante, pero ahora viene acompañado de decisiones más informadas. En ese contexto, la clave no es eliminar los antojos, sino aprender a integrarlos sin afectar los hábitos alimenticios.



¿Cómo darse un gusto sin dañar la dieta? este truco le arregla el almuerzo

El llamado “truco” no es dejar de comer lo que provoca, sino elegir mejor y controlar las porciones. La tendencia apunta a incluir pequeños gustos dentro de una alimentación equilibrada, sin caer en excesos.

Algunas claves que están marcando esta nueva forma de comer incluyen:



Preferir productos con ingredientes más simples y reconocibles

Controlar la cantidad y la frecuencia del consumo

Integrar el antojo como parte de una comida, no como un exceso aislado

Evitar productos con exceso de colorantes o saborizantes artificiales

De acuerdo con expertos, eliminar por completo los gustos “no suele ser realista ni sostenible”, como explica Santiago Espinosa, representante del sector, quien insiste en que lo importante es construir una relación más sana con la comida .

Postre que puede comer sin dañar la dieta Freepik

Cuando el gusto deja de ser solo apariencia

Durante años, los antojos estuvieron marcados por como se ve: colores intensos, sabores exagerados y largas listas de ingredientes. Sin embargo, esa lógica está cambiando. Hoy el consumidor busca más claridad sobre lo que consume.

Santiago Espinosa lo resume así: “Hoy el consumidor no quiere renunciar al placer, pero sí quiere entender mejor lo que está comiendo” .

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Este cambio ha impulsado productos que combinan sabor con composición más transparente. La idea de indulgencia ya no está ligada únicamente al exceso, sino a decisiones más conscientes que permiten disfrutar sin descuidar la salud.



Una categoría que crece porque conecta con una nueva mentalidad de consumo

En medio de esta transformación, han surgido opciones que mezclan lo mejor de ambos mundos. Un ejemplo claro es la tendencia de frutas recubiertas con chocolate real, que ha ganado terreno por ofrecer una experiencia dulce, pero con ingredientes más reconocibles.

Este tipo de productos responde a una nueva mentalidad: disfrutar sin exagerar. Según Santiago Espinosa, el placer ya no compite con la alimentación saludable, sino que puede convivir con ella si se toman decisiones informadas .

En la práctica, esto significa que darse un gusto no tiene que ser un problema. La diferencia está en cómo se elige y en qué lugar ocupa dentro de la rutina. Comer mejor no implica renunciar al sabor, sino aprender a encontrar el equilibrio.