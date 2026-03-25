¿Con poco tiempo para ejercitarse? Once minutos son suficientes para luchar contra el sedentarismo

El sedentarismo continúa siendo una preocupación en muchas personas en Colombia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revela que el 35% de los adultos no realizan suficiente actividad física, esta situación se ha visto reflejada en las grandes ciudades, donde durante las largas horas laborales y los tiempos de desplazamiento limitan tener la posibilidad de hacer ejercicio.

Frente a esta situación, ha comenzado a tomar fuerza un nuevo enfoque: la actividad física sin fricciones de tiempo. Esta idea propone dejar de ver el ejercicio como una rutina extensa y con dificultad de cumplir, para lograr integrarlo en pequeños espacios dentro de la vida cotidiana.

"Buscamos transformar el ejercicio en una práctica sostenible, cercana y compatible con los ritmos de la vida moderna, favoreciendo la constancia y el bienestar integral", aseguró Constanza Vanegas, gerente de Deportes en Compensar.

Este nuevo enfoque tiene como finalidad que las personas entrenen en el momento y lugar donde se sientan cómodos, con sesiones de ejercicios cortos pero constantes. A diferencia de las rutinas tradicionales, esto permitirá una mayor adherencia, se logrará reducir el sedentarismo y disminuirá la carga mental asociada a "tener que ir al gimnasio".



Sin embargo, la ciencia ha decidido apoya esta tendencia. A través de un estudio de la Universidad de Cambridge indica que realizar al menos 11 minutos de actividad física al día logramos reducir el riesgo de muerte prematura, y si se alcanza los 75 minutos semanales esto ayuda a evitar enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

“Actualmente, el ecosistema cuenta con 17.000 usuarios activos y beneficia a otros 15.000 a través de sus aliados, demostrando que cuando se eliminan las barreras de tiempo", indicó Vanegas.

Hoy en día, este ecosistema cuenta con miles de usuarios activos, esto demuestra que, cuando se logran eliminar las barreras de tiempo, las personas mantienen estos hábitos mas constantes. Así, en un contexto donde el tiempo parece cada vez más escaso, el desafío no es solo hacer ejercicio, sino encontrar la manera de hacerlo parte de la vida cotidiana.