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Blu Radio  / Salud  / ¿Con poco tiempo para ejercitarse? Once minutos son suficientes para luchar contra el sedentarismo

¿Con poco tiempo para ejercitarse? Once minutos son suficientes para luchar contra el sedentarismo

En medio de jornadas largas y falta de tiempo, expertos proponen rutinas cortas como alternativa para mantenerse activo.

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