¿Cuál es el cáncer más común en Colombia?

El cáncer es una de las enfermedades más mortales en el mundo por la gravedad de su sintomatología y el riesgo que produce es de alerta en las entidades de salud en todos los países.

Según reveló Noticias Caracol , la enfermedad sufrió un gran impacto durante la pandemia del COVID-19, pues algunos pacientes se vieron gravmente afectados por las secuelas que produjo la crisis en el mundo.

“En muchos tipos de cáncer a veces nos demoramos más de 48 días en iniciar un tratamiento. Seguimos teniendo inconvenientes en esa oportunidad y más donde no tenemos una red que pueda llevar a cabo ese proceso”, indicó Lizbeth Acuña, directora de la Cuenta de Alto Costo.

Tan solo entre enero de 2020 y 2021, durante la crisis del COVID-19 se reportaron 416.289 personas con cáncer y fueron 39.545 casos nuevos.

“El efecto de pandemia COVID-19 que nos disminuyó en un 9% los diagnósticos y al disminuir los diagnósticos, por supuesto, que tenemos una población en donde no conocimos o no tuvimos oportunidad no conocer si tenían cáncer o no", informó Acuña.

Además, las patalogías más comúnes en esta enfermedad se dieron en el cáncer mmama, cuello uterino, cólo y recto; mientras que, los hombres sufieron de próstata, seguido del estómago y recto.

“El llamado para las aseguradoras y los prestadores, primero, es trabajar en la coordinación de los servicios a pesar de no tener probablemente una red disponible en muchas zonas, sí es posible tener una red coordinada”, advirtió la directora.

